Místo jaderné elektrárny vyroste v Černobylu ekologická solární farma

Ilustrační snímekFoto: Diana Markosian, Public domain

Už víc než 30 let uplynulo od havárie jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu. Loni dostal havarovaný čtvrtý reaktor nový sarkofág, který má bránit úniku radioaktivních látek do okolí. Ukrajinská vláda v uzavřené zóně kolem elektrárny chce totiž co nejdříve znovu začít vyrábět elektřinu.

Zhruba 2600 kilometrů čtverečních pokrývá uzavřená zóna kolem černobylské atomové elektrárny. Přestože se do míst elektrárny jezdí podívat i turisté, nesmí se tam zdržovat dlouho.

Kvůli radioaktivitě ale není hospodářsky využitelná ani půda v postižené oblasti. Od letošního roku už ale možná nebude pustá. Na mezinárodním fóru o udržitelné energetice o tom hovořil ukrajinský ministr pro ekologii a přírodní zdroje Ostap Semerak.

Ukrajina podle něj dělá všechno proto, aby správně přistoupila k utváření své energetické strategie se sníženým obsahem uhlíku. V budoucnu by Kyjev chtěl využívat výhradně obnovitelné zdroje energie.

V uzavřené zóně kolem Černobylu by v rámci těchto plánů měla vyrůst obrovská solární farma, schopná vyrobit 1GW energie, což by v ideálních podmínkách mělo pokrýt spotřebu asi sedmi set tisíc domácností.

Investovat do farmy chtějí dvě čínské společnosti. Podle ukrajinských úřadů mají Čínští investoři v plánu dát na projekt až miliardu dolarů, tedy asi 25 miliard korun, už během příštích dvou let.

Okolí Černobylu je pro stavbu fotovoltaické elektrárny jako stvořené, tvrdí ministr Semerak. Půda je levná, slunečního svitu je dost a už tam také je přenosová soustava, která je více méně připravená k použití. Stavba černobylské solární farmy by mohla začít ještě letos.

Autor: Tea Parkanová