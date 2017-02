Mladé Afghánce uřízl manžel uši. Oběť je v nemocnici, pachatel na útěku

Mladá žena ze severního Afghánistánu je v péči lékařů poté, co ji její manžel svázal a uřízl jí obě uši. O tragickém případu domácího násilí informovala ve středu BBC.

Krvácející ženu jménem Zarina přivezli do nemocnice v provincii Balch v úterý ráno, potvrdil místním reportérům ředitel nemocnice. Stav zraněné je stabilizovaný, utrpěla však hluboké trauma.

„Nespáchala jsem žádný hřích. Nevím, proč mi můj manžel tohle udělal,“ řekla oběť pro Pajhwok News. Manžel prý zaútočil nečekaně, když se v noci náhle probudil.

Podle Zariny nebylo manželství šťastné. Pro BBC uvedla, že ji rodina provdala ve 13 letech a že vztahy s jejím mužem jí nedávaly příliš důvodů k radosti. „Můj manžel se mnou vždycky zacházel špatně. Nedovoloval mi dokonce ani navštěvovat své rodiče. Je to velmi podezřívavý člověk a často mě obviňoval, že se bavím s cizími muži,“ popsala.

Pachatel je nyní na útěku, policie však ujišťuje, že jej brzy dopadne a potrestá. To samé požaduje i oběť, která po boku manžela odmítla dál žít.

