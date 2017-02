Mladý Brit spáchal v Sýrii sebevraždu, hrozilo mu zajetí Islámským státem

Britský bojovník se zastřelil, aby nepadl do zajetí Islámského státu.Foto: Wikimedia Commons, Voice of America, Public domain

Dvacetiletý Ryan Lock z Velké Británie se rozhodl spáchat sebevraždu, aby nepadl do zajetí radikálů teroristické organizace Islámský stát. Kurdové, po jejichž boku mladík bojoval, ho nyní oslavují jako hrdinu, napsala BBC s odkazem na kurdské zdroje. Lock, jenž se připojil ke kurdským milicím YPG, zemřel loni 21. prosince, a to během bojů o metropoli islamistů Rakká.

„Neexistuju slova, která by popsala odvahu potřebnou na takový krok,“ řekl aktivista za práva Kurdů Mark Campbell. Ten provozuje webové stránky KurdishQuestion.com a je přesvědčený, že Ryan Lock připravil Islámsky stát (IS) o příležitost k „morbidní propagandě“.

Podle dostupných informací se Lock dostal spolu se čtyřmi dalšími spolubojovníky do obklíčení ve vesnici Džaabar. Boj nikdo z nich nepřežil, podle střelné rány na bradě ale Kurdové usuzují, že Brit obrátil zbraň sám proti sobě.

V úterý převezli jeho tělo do Iráku, odkud ho převezou zpátky na ostrovy. Dosud bylo Lockovo tělo v rukách IS. „Jsme vděční YPG za to, že ho přivezou domů,“ sdělil BBC mladíkův otec Jon Lock. Jeho syn, původně kuchař, odcestoval do Sýrie loni v srpnu. Je třetím britským občanem, který zemřel po boku Kurdů při boji proti IS.

Autor: moš