Musíme přijmout, že Asad je prezidentem. Bílý dům mění politiku vůči Sýrii

Mluvčí Bílého domu Sean Spicer.Foto: Reuters

USA musejí přijmout politickou realitu, že Bašár Asad je syrským prezidentem. A musejí se spíše zaměřit na zničení Islámského státu (IS). Oznámil to na tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Sean Spicer. Syrská opozice ale i tak na Asadově odchodu trvá, napsala agentura DPA.

Bílý dům tak potvrdil výrazný posun ve své politice vůči Sýrii, v níž doposud podporoval ozbrojené povstání zaměřené zejména na Asadovo svržení.

„Co se týče Asada, je politickou realitou, kterou musíme přijmout s tím, jak na tom teď jsme. Co se týče Asada, ztratili jsme za minulé administrativy spoustu příležitostí,“ řekl Spicer podle agentury Reuters.“

„Musíme se soustředit teď na to, abychom porazil IS," pokračoval mluvčí. "Spojené státy mají zásadní priority v Sýrii a Iráku, a my jsme dali jasně najevo, že boj proti terorismu, zejména porážka IS, je nejpřednější mezi těmito prioritami,“ dodal Spicer.

Už ve čtvrtek řekla stálá americká zástupkyně v OSN Nikki Haleyová, že Spojené státy už nepovažují odstranění syrského prezidenta Bašára Asada za pilíř své politiky v této zemi, jak to bylo za předešlé americké vlády Baracka Obamy.

Nový americký postoj se syrské opozici nezamlouvá. „Asad je jako prezident naprosto nepřijatelný," uvedl mluvčí rebelů Jahjá Arídí na okraj dnešních syrských rozhovorů v Ženevě, které podle DPA skončily opět bez hmatatelného výsledku.

„Žádná svobodná země nemůže mít vůdce, který páchá válečné zločiny," dodal. Opozice nadále požaduje, že Asad musí prezidentský úřad opustit nejdéle na začátku přechodné fáze předávání moci v zemi.