Muž neměl být stíhán za nechránění socialistického zřízení, rozhodl soud po 61 letech

Soud v Žilině zrušil 61 let staré trestní stíhání Vladimíra KohútaFoto: Reprofoto

Po dlouhých 61 letech se Vladimír Kohút konečně dočkal zadostiučinění. Soud v Žilině v plném rozsahu zrušil jeho trestní stíhání z roku 1956, podle jehož obžaloby nechránil „socialistické zřízení před útoky nepřátel". Desítky let starý případ vzbudil pozornost především díky tomu, že prokurátorka soudu doručila obžalobu v původním znění a ten nařídil její veřejné projednání.

Na dnešní poměry bizarní text však v soudní síni nezazněl. Podle Kohútova advokáta Lubomíra Müllera soudce její čtení přesel s tím, že byla přečtena již v 50. letech.

"Jsem velmi spokojen a pan Kohút také. Soud rozhodl, že trestní stíhání se zastavuje pro nepřípustnost, protože nikdy nemělo být zahájené," tlumočil Müller Zpravodajskému webu Českého rozhlasu hned po skončení soudního jednání.

Rozhodnutí soudu potvrdila i jeho mluvčí Anna Dudová Záborská. Po dokazování soud zastavil trestní stíhání obžalovaného pro trestný čin nesplnění odvodové povinnosti. Protože se jedná o osobu, proti níž dřívější stíhání pro ten samý skutek skončilo pravomocným rozsudkem. Byla tedy porušena zásada ne dvakrát ve stejné věci, protože obžalovaný už byl pro stejný skutek, ale jinak právně kvalifikovaný, pravomocně odsouzený Nižším vojenským soudem v Brně," řekla Radiožurnálu.

Zrušené rozsudky

Kohút jako další desítky svědků Jehovových v komunistickém Československu odepřel vojenskou službu. V roce 1952 tehdy jednadvacetiletého muže Nižší vojenský soud v Brně poslal na 18 měsíců za mříže.

Podruhé ho kvůli odmítnutí vojny potrestal v roce 1956 Lidový soud v Kysuckém Novém Mestě s tím, že nechce chránit „naše socialistické zřízení před útoky nepřátel". Roční trest odnětí svobody mu posléze v únoru 1957 potvrdil Krajský soud v Žilině. Oba rozsudky však loni kvůli právním vadám zrušil Okresní soud v Žilině. A kvůli tomu musel samotnou podstatu případu ve středu projednat znova. Dnes 87letý muž k němu kvůli špatnému zdraví nedorazil.

Soudce Daniel Béreš během něj konstatoval, že vzhledem k trestu z roku 1952 už další trestní stíhání v roce 1956 nemělo následovat. "Tedy, že odsuzující rozsudek je zrušen a je třeba vzít v úvahu zásadu ne bis in idem (ne dvakrát za totéž)," upřesnil Müller.

Soud vysvětloval nařízení veřejného jednání v případu tak, že původně rozhodoval senát. A tak i nyní bylo třeba postupovat stejně. Soudce Bereš pak přímo u jednání přidal další důvod. "Říkal, že to chtěl vyřídit co nejrychleji, protože panu Kohútovi je 87 let, a proto se rozhodl pro tento postup, který mu trestní řád umožňuje," popsal Müller. Bizarní obžalobu však přítomní v soudní síni nevyslechli.

Svědkové Jehovovi byli za komunismu stíháni také kvůli šíření náboženské literatury, jak uvádí odborná literatura, nejméně tři stovky z nich byly často opakovaně odsouzeny kvůli odepření vojenské služby. Povinnost odmítali splnit s odkazem na biblická přikázání, místo vojny často volili dlouholetou práci v dolech.

Bizarní obžalobu nepředčítali

"Prokurátorka ji nepředčítala, protože soudce řekl, že již byla přečtena v 50. letech a že není třeba ji číst znova a je nutné vycházet pouze ze současného stavu, v jakém se věc nachází. Tedy, že odsuzující rozsudek je zrušen," dodal Müller.

Advokát pomáhá odpíračům vojny za komunismu očistit se dlouhodobě a nynější postup žilinského soudu považuje za neobvyklý. České soudy podle něj vyřizují podobné případy od stolu, bez veřejného projednávání.