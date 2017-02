Němcům před Fed Cupem zazpívali nacistickou hymnu. Totální ignorace, řekla Petkovicová

Německá tenistka Andrea PetkovicováFoto: Reuters

VIDEO: Během úvodního ceremoniálu před zápasem tenisového Fed Cupu na Havaji mezi Američankou Alison Riskeovou a Němkou Andreou Petkovicovou nechala Americká tenisová asociace omylem zazpívat nacistickou hymnu. Za vzniklou situaci se asociace krátce nato omluvila. Informovala o tom BBC.

Fanoušky a členy německého týmu záměna hymny zarazila a naštvala. „Absolutně mě to pobouřilo a hlavně urazilo, to je nejhorší. Je to důkaz totální ignorace,“ řekla Petkovicová. „Bylo to svým způsobem to nejhorší, co mě kdy potkalo, obzvláště na Fed Cupu,“ dodala.

Během ceremoniálu zazněla z úst zpěváka slova, která se zpívala v hymně za éry nacistického Německa: „Deutschland, Deutschland über alles“.

„Za nepříjemné nedopatření se Americká tenisová asociace (USTA) omlouvá německému týmu. Víckrát se takové chyby nedopustíme,“ omlouvala se po incidentu asociace.

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u — USTA (@usta) 11. února 2017

Petkovicová nakonec s Riskeovou první kolo Fed Cupu prohrála 0:1.

Autor: Lukáš Řezník