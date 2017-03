'Nepoznali, že jsem Čech.' Tanečník Polášek zazářil na sambodromu v Riu

Čech Viktor Polášek tančil na sambodromu v Riu.Foto: David Koubek

Součástí karnevalu v Riu de Janeiru jsou i Češi. Nejjednodušší je vzít masku a vyrazit do ulic - to mohou i běžní turisté. Minimálně dva Češi ale tancovali také uprostřed defilé na sambodromu. Jednomu se ovšem povedlo dostat se v soutěžním vystoupení školy samby do takové role, kam se cizinec zřídkakdy dostane, a kam by naopak chtěla spousta Brazilců.

V budově, kterou si pronajala škola samby Manguiera – obhájkyně loňského karnevalového titulu, je znát napětí. Právě ona bude uzavírat letošní soutěž sambové ligy. Mezi tanečníky, kteří půjdou vpředu a budou celý průvod otevírat, je i Čech Viktor Polášek.

„Já jsem normálně vyhrál konkurz, což je prostě neskutečné. Mezi všemi Brazilci, vyhrál český kluk. Jsem nadšený,“ směje se vystudovaný muzikálový herec. Jenže Rio není město divadel - tady je hlavní kulturní událostí právě karneval. Dnes už se do jednotlivých "sambových týmů" najímají i profesionálové. Že by to byl Čech, nebo vůbec jen cizinec, je výjimka.

„Vtipné bylo to, že vůbec nevěděli, že jsem cizinec. Měli jsme první den schůzky, všichni se znali mezi sebou. Já jsem řekl, že jsem Čech, který bydlí v Brazílii už pátým rokem. Tak na mě koukali,“ vypráví Polášek.

Choreograf Júnior Scapin se směje otázce, jestli Viktor Polášek není už trochu Brazilec. A říká, že zcela úplný, někdy víc než ostatní. Chválí jeho profesionalitu a to, že zároveň ostatní baví a je celkově přínosem.

„Hrozně si toho vážím, že jsem byl vybraný a můžu nosit tričko se znakem školy Manguiera. Cítím vzrušení, nikdy jsem nebyl přední tanečník. Nacvičovali jsme třikrát týdně čtyři měsíce ,“ dodává Polášek.

Sv. Tadeáš s vlajkou fotbal. Flamenga jednou z hlavních rolí na sambodromu v Riu: hraje ji Čech Viktor Polášek. Reportáž ráno @Radiozurnal1 pic.twitter.com/90LuHr96iy — David Koubek (@davidkoubek) 28. února 2017

Ještě modlitba před vystoupením a povzbuzující pokřiky a parta tanečníků a herců vyráží na start, aby rozehráli příběh a námět defilé - vztah člověka ke svatým.

Až dlouho po konci na sambodromu se vrací tahle parta tanečníků a herců do své přípravny - končí víc než 15hodinový maraton. „Nadšení a absolutní vyčerpání, lidé jsou nadšení, předvedli jsme výborný výkon. Čtyřměsíční práce se zúročila,“ pochvaluje si český tanečník. Je možné, že i příští rok bude Čech v tak významné pozici v karnevalu.