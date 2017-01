Novým šéfem Evropského parlamentu je lidovec Tajani. Vystřídá ve funkci socialistu Schulze

Předsedou Evropského parlamentu se stal Ital Antonio Tajani z lidovecké frakce. Poslanci ho v úterý zvolili až po čtvrtém kole hlasování. Ve funkci vystřídá socialistu Martina Schulze, který europarlamentu předsedal pět let a nyní už nekandidoval.

Antonio Tajani byl kandidátem nejsilnější frakce, evropských lidovců, a šéfovat Evropskému parlamentu bude na dva a půl roku. „Budu předsedou všech poslanců a všech politických skupin," uvedl po oznámení výsledku volby Tajani. Nový šéf parlamentu také v krátkém projevu vzpomněl na obyvatele Itálie, které loni postihlo ničivé zemětřesní, a také na oběti terorismu.

Zvolení Tajaniho novým šéfem europarlamentu předcházela složitá a dlouhá vyjednání. Europoslanci si tak vybrali svého předsedu až ve čtvrtém kole, do něhož postoupili dva nejúspěšnější kandidáti z kola třetího. V prvních třech kolech bylo více uchazečů a vítěz potřeboval dostat absolutní většinu platných hlasů. Všechna tři kola vyhrál Tajani.

V závěrečném souboji získal 351 hlasů a porazil tak svého krajana, kandidáta socialistů a jejich předsedu v Evropském parlamentu Gianniho Pittellu. Pro toho hlasovalo 282 poslanců.

Ve funkci vystřídá Tajani německého socialistu Martina Schulze, který parlamentu předsedal pět let a nyní už znovu nekandidoval.

#EPlenary has elected Italian @Antonio_Tajani (EPP) as the new president of the European Parliament. RT and spread the news! pic.twitter.com/ibxO9ToJcT — European Parliament (@Europarl_EN) 17. ledna 2017

Volba šéfa EP byla oproti předchozím letům neobvyklá. V minulosti totiž platila dohoda mezi dvěma nejsilnějšími frakcemi lidovci a socialisty o tom, že si vedení parlamentu v polovině pětiletého období vymění.

Letos ale socialisté dohodu vypověděli. Nelíbilo se jim, že lidovci už mají nyní v hlavních unijních institucích dva posty - předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a šéfa Evropské rady Donalda Tuska.

Congratulazioni Antonio Tajani @Antonio_Tajani new President of the European Parliament. I wish him and #EP all the best — Martin Schulz (@MartinSchulz) 17. ledna 2017

Třiašedesátiletý Tajani je europoslancem od roku 1994, s výjimkou let 2008 až 2014, kdy byl evropským komisařem (nejprve pro dopravu, poté pro průmysl a podnikání). Vystudovaný právník Tajani působil v 80. letech jako novinář. Do politiky vstoupil začátkem 90. let, kdy stál u zrodu strany Forza Italia Silvia Berlusconiho. V jeho vládě krátce působil i jako mluvčí.