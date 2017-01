Obamacare zvoní hrana. Trump podepsal exekutivní příkaz proti Obamově zdravotnímu programu

Nový americký prezident Donald Trump podepsal krátce po páteční inauguraci v Oválné pracovně Bílého domu první exekutivní příkaz. Nařizuje v něm federálním orgánům minimalizovat finanční zátěž spojenou se zdravotním programem exprezidenta Baracka Obamy, než bude program zvaný Obamacare zcela zrušen. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na šéfa prezidentské kanceláře Reince Priebuse.

Program Obamacare byl jedním z pilířů Obamova vládního programu, ale Trump již dříve označil tento systém zdravotního pojištění za "katastrofu" a prohlásil, že ho hodlá zrušit.

Přestože díky Obamacare získalo přístup ke zdravotnímu pojištění zhruba 20 milionů Američanů, podle kritiků je program nákladný a otevírá sektor zdravotních služeb nežádoucímu vměšování státu, když poškozuje konkurenční prostředí zdravotních pojišťoven.

Pro Trumpa i pro republikánskou většinu v Kongresu je zrušení programu Obamacare prioritou. Minulý týden v pátek následovala Sněmovna reprezentantů čtvrteční rozhodnutí Senátu a dala pokyn výborům Kongresu, aby připravily návrh právní úpravy zrušení Obamacare.

.@POTUS signed an executive order designed to "ease the burden" of Obamacare. Read more: https://t.co/DKSHC4K9eN pic.twitter.com/qY4A9YPzK2