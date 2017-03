OBRAZEM: Jezero, které mění barvu i obří lavina. NASA sleduje měnící se Zemi

Satelitní snímek tajícího ledovce v Antarktidě.Foto: NASA

Satelity americké vesmírné agentury NASA nehledí jenom ke hvězdám, ale i mnohem blíž. Její snímky Země zachycují měnící se planetu – od dlouhodobě tajících ledovců až po náhlé povodně. Podívejte se na nejnovější záběry z projektu Images of Change (Obrázky změny).

Hlavní město Indie Nové Dillí se za posledních pětadvacet let rozrostlo z 9,4 milionu obyvatel na 25 milionů. Satelitní záběry ukazují, jak se metropole pod vlivem populačního růstu rozšiřuje do širokého okolí. Tahle podoba ale zdaleka není konečná. Nové Dillí už teď patří k největším městům světa a do roku 2030 by podle Organizace spojených národů mělo mít až 37 milionů obyvatel.

Urmijské jezero na severu Íránu je zajímavé z mnoha důvodů – jako bezodtokové je mimořádně slané, jeho hladinu pokrývá více než stovka ostrovů a pravidelně mění barvu. Děje se tak kvůli vodním řasám a bakteriím, nejčastěji během letního suchého počasí. Jezero ale zároveň vysychá. Podle NASA ztratilo za posledních 14 let zhruba 70 procent své plochy.

Neobyčejně teplé počasí v prvních měsících roku a silný vítr vedl loni k rozsáhlému lámání ledu v Beaufortovem moři severně od Aljašky mnohem dřív než obvykle. Oblast kdysi pokrývala silná vrstva ledu, v posledních letech jí nahradil tenčí led, který se láme mnohem snadněji.

Satelity NASA loni zachytily i jednu z největších sněžných lavin, jakou se kdy podařilo zaznamenat. Objevila se 17. července v Tibetu poté, co se odlomil kus ledovce. Výsledkem byly hory ledu a kamení vysoké i třicet metrů na území čtyř kilometrů čtverečných. Zahynulo devět lidí a stovky kusů dobytka.

To, co na snímku vypadá jako relativně malá ledová kra, je ve skutečnosti kus ledu velký jeden až dva kilometry. Ulomil se letos v lednu z antarktického ledovce Pine Island. Podle NASA jde o malou ztrátu v porovnání s kusy, které se ulomily v letech 2014 nebo 2015, jde ale o další důkaz toho, jak je ledová pokrývka Země křehká.

Autor: moš