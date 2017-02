OBRAZEM: Rusko s Krymem spojí 19 kilometrů dlouhý most. Vedle aut by po něm měly jezdit i vlaky

Krymský most má spojit poloostrov s RuskemFoto: Oficiální stránky Krymského mostu www.most.life

Se stavbou jednoho z nejdelších ruských mostů se začalo po anexi Krymského poloostrovu. Podle oficiálních stránek mostu by se první auta po mostě mohla projet už v prosinci roku 2018. Během roku 2019 by se na most měla dostat i železniční doprava.

Most bude mít celkem čtyři pruhy a maximální povolená rychlost je zatím stanovena na 120 kilometrů za hodinu. Podle odhadů by přes most mohlo jezdit až 40 tisíc vozů denně.

Během letošního roku by také obyvatelé Krymu, Sevastopole a Krasnodarské oblasti měli vymyslet pro most jméno. Mezi lidmi se tak uspořádá průzkum, potvrdil ruský prezident Vladimír Putin.

Autor: ČRo