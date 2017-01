OBRAZEM: Vyčerpaní hasiči, zoufalství a spálené úly. Chile bojuje s ohnivým infernem

Rozsáhlé lesní požáry v centrální a jižní části Chile, které vláda označila za jedny z nejhorších v historii země, si za necelé dva týdny vyžádaly již deset obětí. Informovala o tom v pátek chilská média. Ohnivý živel zničil již přes 2900 kilometrů čtverečních porostů a dále se šíří. Ze 128 současných požárů se jich asi 77 nyní nedaří dostat pod kontrolu, uvedla agentura DPA. Vláda již požádala svět o pomoc.

Z prvních nejhůře postižených regionů Maule a O'Higgins v centrální a jižní části země se oheň dále šíří v obou směrech a ohrožuje i obydlené oblasti.

Evakuováno bylo již několik tisíc lidí, například z obce Santa Olga s asi 5000 obyvateli, která leží asi 500 kilometrů jižně od metropole Santiaga.

Požáry se na jih rozšířily také do regionu Bío-Bío, kde se podle chilského rozhlasu blíží ke dvousettisícovému městu Concepción.

Mezi oběťmi je pět požárníků a dva policisté. Minulý týden zahynul zemědělec, který narazil do stromu, když prchal před požárem.

Tento týden zemřeli dva lidé ve svých domech, jeden z nich v obci Santa Olga (region Maule), která byla plameny zcela zničena. Druhá civilní oběť zemřela ve městě Lloicura v regionu Bío-Bío.

Boj s ohnivým živlem stěžují vysoké teploty, které sahají ke 39 stupňům, vyprahlá země po dlouhém suchu a vítr o rychlosti kolem 50 kilometrů za hodinu, který často mění směr.

Některé z požárů byly způsobeny žháři. Policie v této souvislosti zadržela již 21 podezřelých, několik z nich už obvinila. V jednom z nejpostiženějších regionů O'Higgins byli ze žhářství obviněni dva bývalí hasiči.

S ohnivým živlem bojuje nyní kolem 4000 hasičů. Pomoc dorazila i ze zahraničí, z Francie a Mexika poslali experty a přijeli také hasiči z Kolumbie.

Do Chile tento týden dorazil i největší hasící letoun, předělaný Boeing 747, který poskytla vládě chilská emigrantka a její americký manžel. Nově nabídlo také Rusko letoun Iljušin Il-76, který pojme až 42 tun vody.

Stop ignoring the terrible event that is going on in Chile. Please donate and help. Fuerza Chile! #PrayForChilepic.twitter.com/iFWzxKJ8xn