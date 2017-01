Obviněný z masakru v kanadské mešitě: šikanovaný introvert, který ‚lajkoval‘ Trumpa

Alexandre Bissonnette, student obviněný ze střelby v québecké mešitě.Foto: Reuters

Se sklopenou hlavou a spoutanýma rukama si vyslechl obvinění ze šestinásobné vraždy a pěti pokusů. 27letý student politologie Alexandre Bissonnette je podle vyšetřovatelů tím, kdo v neděli se zbraní v ruce vtrhl do mešity v Québecu a začal střílet na přítomné muslimy. Dosud netrestaného Bissonnetta okolí znalo jako introverta a oběť školní šikany, který se netajil vyhraněnými názory, informují kanadská média. Motiv atentátu však policie stále vyšetřuje.

Po atentátu na mešitu ve městě Québec, jemuž padlo za oběť šest lidských životů, mluvily úřady o „teroristickém útoku na muslimy“. Přesto nebyl Bissonnette obviněn z teroristického činu, ale ze šestinásobné vraždy a pěti pokusů o vraždu. Prokurátor Thomas Jacques vysvětlil, že obvinění bylo formulováno na základě dosavadních důkazů, a naznačil, že nemusí být definitivní. „Pochopte, že ta událost se stala velmi nedávno. Vyšetřování stále probíhá,“ řekl novinářům.

Podle reportéra Montréal Gazette Bissonnette během krátkého líčení nedal najevo žádné emoce; před soudem se obviněný znovu objeví až 21. února.

Okrádali ho spolužáci

27letý Bissonnette studuje fakultu sociálních věd na Université Laval, která se nachází nedaleko místa útoku; nejprve byl posluchačem oboru antropologie, posléze přesedlal na politologii. Okolí ho znalo jako introverta, který podle The Globe and Mail na střední škole „nezapadal“ a silnější spolužáci ho často šikanovali a okrádali o peníze. Někteří pamětníci však soudí, že Alexandre si to příliš nebral. „Vypadalo to, že to nikdy nebral osobně, spíš skoro vesele,“ vzpomíná Mikael Labrecque Berger. „Někdo mu řekl ‚Jsi hnusnej‘, a on na to: ‚Ty taky.‘“

Alexandre Bissonnette před útokem patrně pracoval pro organizaci Héma-Québec, která zajišťuje dárcovství krve a kostní dřeně. Firma totiž v pondělí pozdě večer oznámila, že podezřelý patří k jejím zaměstnancům, a vyjádřila nejhlubší soustrast rodinám obětí. Dalších vyjádření se zdržela, aby neuškodila policejnímu vyšetřování. Policisté už během dne prohledala dům Bissonnettových rodičů ve čtvrti Cap-Rouge.

ZATČENÝ SVĚDEK

Policie původně zatkla i studenta techniky Mohameda Belkhadira, ale brzy poté ho propustila – ukázalo se, že Belkhadir je naopak důležitý svědek, který přivolal policii poté, co ho vyděsila asi dvacetivteřinová střelba. Pak se obětem snažil poskytnout první pomoc, ale když zahlédl policistu se střelnou zbraní, dal se na útěk, protože si ho spletl s vrahem. Policistům jejich postup nezazlívá. „Chápu a respektuju, že mě chytili. Viděli mě utíkat, přišel jsem jim podezřelý, to je normální,“ řekl La Presse.

Navzdory původní domněnce o dvou útočnících nyní vše nasvědčuje tomu, že v mešitě zabíjel jediný „osamělý vlk“. Alexandre Bissonnette se podle dostupných informací nehlásil k žádné extremistické organizaci a nejevil ani žádné známky duševní poruchy, zastával však vyhraněné názory. „Nebyl otevřeně rasistický, ale měl krajně misogynní, islamofobní názory. Nikdy by mě ovšem nenapadlo, že se zachová násilně,“ popisuje Bissonnettův spolužák ze střední školy a univerzity Vincent Boissonneault.

Bissonnette měl čistý trestní rejstřík a bezpečnostní složky ho nijak nemonitorovaly; úřední záznamy dokládají pouze několik dopravních pokut na jeho jméno.

Bissonnettova facebooková stránka, která je nyní offline, svědčila o mladíkově náklonnosti k Donaldu Trumpovi či Marine Le Penové, ale také ke zpěvačce Katy Perry či populárnímu kreslenému kocourovi Garfieldovi. Obviněný na sociálních sítích i na univerzitní půdě vehementně vystupoval proti imigraci, přijímání uprchlíků a feminismu. Sympatizoval rovněž s nacionalisticky laděným sociologem a publicistou Mathieu Bock-Côtém.

Tajný přípitek

Maxime Fiset se ještě před několika lety hlásil ke québecké neonacistické scéně; dnes se na Univérsité Laval zabývá krajně-pravicovou radikalizací a spolupracuje s centrem prevence v Montréalu. Atentát na mešitu, u jejíchž dveří se před časem objevila uříznutá hlava prasete s nápisem „Dobrou chuť“, podle něj vztahy mezi nemuslimskými a muslimskými obyvateli zatím výrazně nepoškodil.

„Jenže nevím, jestli se to teď nezmění,“ míní. V rozhovoru pro Montréal Gazette varoval, že pravicoví extremisté v Québecu a okolí nabírají na síle a usilují o svou legitimizaci. Právě proto by se k otevřenému atentátu na mešitu neuchýlily, tvrdí Fiset. „Otevřeně to odsoudí. Ale v soukromí si na to připijou. Pomáhá jim to – podívejte se, řeknou, co se děje, když pustíte muslimy do země!“

OBĚTI MASAKRU

- Abdelkrim Hassane (41), vládní IT technik, otec tří dětí

- Khaled Belkacemi (60), profesor Université Laval

- Azzeddine Soufiane (57), prodavač potravin a řezník

- Aboubaker Thabti (44)

- Ibrahima Barry (39)

- Mamadou Tanou Barry (42)

Atentátník zranil 19 dalších mužů; pět zůstává v nemocnici, z toho dva v kritickém stavu.

