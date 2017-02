Odmítáme vládu zlodějské menšiny, vysvětluje rozzlobený Rumun protesty v ulicích

"Mříže, ne milost!" Rumuni se bouří proti vládě v největších protestech od pádu Ceaușescova režimu.Foto: Reuters

ROZHOVOR. Nechceme, aby nám vládli zloději. Vládě už nikdy nebudeme věřit. Tak vysvětluje motivaci obřích protivládních protestů v Rumunsku účastník čtvrtečního protestu v Temešváru, rumunský akademik a lektor pražské Filozofické fakulty Dan Ungureanu. "Když úředník zpronevěří méně než 45 tisíc eur, nepotrestají ho vězením, ale jen tím, že ty peníze musí vrátit. To je skandál!" říká v rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu.

Jste jedním z mnoha tisíců protestujících Rumunů. Proč jste vyšel do ulic?

Před několika týdny se Sociálnědemokratická strana (PSD) chopila moci s velkou většinou - skoro 50 procenty. A toto výjimečné rozhodnutí, kterým změnila a zrušila několik článků trestního zákoníku, šlo naprosto proti naší vůli. Když teď veřejností zvolený úředník zpronevěří méně než 45 000 eur (v přepočtu přes 1,2 milionu korun), nepotrestají ho vězením, ale jen tím, že peníze musí vrátit. To je skandál! Výjimečné nařízení je nástroj, který jde proti zákonu, a proto se musí používat jedině ve výjimečných situacích, a ne k tomu, aby se jí měnil trestní zákoník.

Jak byste očima účastníka popsal čtvrteční protest v Temešváru? Premiér Sorin Grindeanu na Facebooku napsal, že demonstranti byli zmanipulovaní k násilí. Připadáte si zmanipulovaný?

V žádném případě. Demonstranti, to jsou z většiny studenti, politicky nejvzdělanější lidé téhle země. S těmi manipulovat nemůžete. Byl to opravdu mírumilovný protest, zpívali jsme rumunskou hymnu a ve vzduchu viselo, že se nevzdáme.

A policie? Jak postupovala?

Stála v pozadí, žádné násilí. A tleskali jí. Na konci protestu organizátoři policistům poděkovali za to, že tam byli.

Předseda vládnoucích sociálních demokratů Dragnea (vlevo) má na kontě dvouletou podmínku za pokus o zmanipulování referenda a několik dalších případů, kdy je stíhán kvůli zneužití moci. Po jeho levici premiér Sorin Grindeanu.Foto: Reuters

Prezident Klais Iohannis se přiklonil na vaši stranu, ve čtvrtek podal na postup vlády stížnost k ústavnímu soudu. Co bude dál?

Co je zač to výjimečné nařízení? Nedělá nic menšího, než že nahrazuje zákon obyčejným klepnutím přes prsty. Takže doufejme, že ho soud zruší jako neústavní a vrátíme se do normálních kolejí. Nicméně je velké štěstí, že prezidentem nejsem já, protože já bych Liviu Dragnea nechal zatknout a zastřelit pro velezradu.

Premiér ovšem tvrdí, že vláda neustoupí...

Doufám v nezávislost soudu. Soudní moc v Rumunsku je v posledních letech nezávislá a účinná, zatýkali se i státní tajemníci a ministři, takže nějaká spravedlnost tu byla.

Grindeanu navíc čelí sílícímu disentu: ministr obchodu Florin Jianu, státní tajemník ministerstva pro evropské fondy Ciprian Necula i další vysoce postavená členka PSD Aurelia Cristea, ti všichni teď podali demisi... Rozhodli se podle vás správně?

„Rezignuji nikoli kvůli své profesionální cti - mé svědomí je v tomto čisté - ale kvůli svému dítěti. Jak se mu podívám do očí a co mu po letech řeknu? Že jeho otec byl zbabělec a podpořil činy, kterým nevěřil?“

- Florin Jianu

Ano, rezignovat bylo správné rozhodnutí. Sklouzáváme teď po svahu: stejně jako Moldavská republika, Rumunsko se stává kleptokracií, vládou zlodějů. A právě tomu chtějí lidé zabránit. Nechtějí, aby jim vládla zlodějská menšina.

Srovnávám tu situaci s prohibicí v USA: dokonce i v demokracii, i s normální většinou, můžete mít vládu nebo parlament, které prosadí zákony proti vůli lidí. Ve Státech měli léta prohibici – a s ní také všechny ty gangsterské paliče a střelbu v ulicích. Lidé přestali poslouchat zákon, protože jim ho vnutili shora. Respekt populace k zákonům se v takovém případě vytrácí, až zmizí docela.

Takže Rumuni chtějí, aby se zkorumpovaná moc napravila. Co stávající vláda? Dokáže to?

Vidím to černě, pravděpodobně zůstane u moci. Ale ať už teď udělá cokoli, důvěra lidí v ni je pryč. Už napořád.

Autor: Magdalena Slezáková