Odveta za hackerské útoky. Obama uvalil na Rusko další sankce a vykázal desítky diplomatů

Spojené státy vypověděly 35 ruských diplomatů a uzavřely dvě ruská pracoviště ve státech New York a Maryland. Údajně jde o odvetu za hackerské útoky proti americkým politickým institucím i jednotlivcům. Kromě trestu pro diplomaty prezident Barack Obama vyhlásil sankce i devíti organizacím a dvěma největším ruským tajným službám.

„Takové akce budou mít následky," nechal se slyšet prezident Barack Obama podle něhož jsou sankce odvetou za letošní hackerské útoky.

Rusové dostali 72 hodin na to, aby opustili USA. Podle listu The New York Times jde o pracovníky ruských tajných služeb, mezi nimiž jsou i čtyři řídící činitelé, kteří patrně přímo vedli útoky na počítače americké Demokratické strany.

Akce vůči Rusku jsou podle Obamy "nutnou a přiměřenou odezvou na (ruské) snahy poškodit zájmy USA porušením pevně stanovených mezinárodních norem chování". Kromě diplomatů americký prezident uvalil sankce i na civilní tajnou službu FSB a vojenskou rozvědku GRU, čtveřici vedoucích pracovníků GRU a tři společnosti, které této rozvědce poskytují hmotnou podporu.

Obama zároveň přislíbil, že úřady v brzké době zveřejní technické informace o hackerských akcích řízených oběma ruskými tajnými službami.

