Olegovu rodinu ničí ruská hra na spravedlnost. Jako za Stalina, říká filmař o svém hrdinovi Sencovovi

Hra na spravedlnost? Proces s Olegem Sencovem (stylizovaný snímek).Foto: Daniel Arrhakis, Flickr

ROZHOVOR. Poslali ho na 20 let za mříže. Ale já chtěl, aby bylo jasné, že přesto vyhrál, říká ruský režisér Askold Kurov o Olegu Sencovovi, hrdinovi svého nového filmu Proces a jednom z nejznámějších politických vězňů dneška. Kurov kromě zinscenovaného soudu se Sencovem zaznamenal také ničivou propast, kterou proces otevřel v Sencovově rodině. „Od Stalinových časů už uplynulo tolik let, a přesto jako by tu byly zas. A znovu trhaly rodiny na kusy,“ říká dokumentarista v rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu.

Askold Kurov je ruský režisér a producent, autor dokumentárních snímků Zimo, odejdi! (2012) či Děti 404 (2014). Svůj nový film Proces (2017) představil v Praze jako host letošního ročníku festivalu o lidských právech Jeden svět. Snímek věnovaný soudnímu procesu se známým krymským režisérem a aktivistou Olegem Sencovem nevznikl v ruské, ale v estonsko-polsko-české koprodukci - díky tomu nepotřebuje povolení kontrolorů ruského ministerstva kultury a může být v Rusku promítán na mezinárodních festivalech. Na své představení ruskému publiku zatím čeká.

Olega Sencova odsoudili v srpnu 2015. O rok později se ve svém prvním medializovaném dopisu ze sibiřského vězení přirovnal k hřebíku, který se neohne. Jaké o něm máte nejnovější zprávy?

Pořád jsem v kontaktu s jeho sestřenicí Natalijí (Kaplanovou) a advokátem Dmitrijem Dinzem, takže pokud vím, Olegovi se teď daří docela dobře – samozřejmě v rámci možností ruského vězení. Píše, dokončil už pět scénářů a dvě novely. Není to tak špatné, jak by mohlo být, snad až na počasí: v Jakutsku je teď opravdu chladno, mínus 25 stupňů. Podmínky ve vězení jsou relativně přijatelné, netýrají ho nebo něco takového.

Na Sibiř Sencova poslal soudní proces, jehož průběh mapuje právě váš dokument. Na videozáznamu FSB v něm mimo jiné zazní: „Ruský soudní systém je nejhumánnější na světě. A velmi spravedlivý.“ Co si myslíte vy?

Tahle fráze pochází z hloubi sovětských dob, kdy se sovětské soudy prohlašovaly za nejhumánnější soudy světa. Věřím, že film zachycuje skutečnost: že celý ten proces je spíš divadelní představení. Soudci znají výsledek, ke kterému se mají dobrat – Oleg v soudní síni připomíná, že mu těch 20 let slíbili už na samém začátku, ještě dřív, než ho vzali do oficiální vazby. A pak skutečně přišel, po roce vyšetřování a soudních líčení: 20 let odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou. Proto se Oleg u soudu směje. Protože tohle není spravedlnost. Je to jen inscenace, a soudci nejsou nic jiného než herci, kteří svědomitě předvádějí svoji roli.

Politolog Kiril Rogov ve filmu zmiňuje tzv. „princip Chodorkovského“: když režim zvládne zničit velkého oligarchu, dokáže zničit každého. Soudní proces se tak mění v manifestaci moci a jasný signál případným odpůrcům...

Ano, proces s Olegem Sencovem byl vykonstruovaný a publikum pochopilo signál, který vyslal. Po Sencovově zatčení z Krymu někteří proukrajinští aktivisté uprchli, další své aktivity utlumili. Dobře si uvědomili, jak bude nová moc zacházet s těmi, kteří se jí nepřestanou protivit.

Nečekaný zvrat do „scénáře“ procesu vnesl Gennadij Afanasjev. Ten v soudní síni prohlásil, že ho k přiznání a výpovědi proti Sencovovi donutili mučením. (Afanasjev nejprve odmítl vypovídat, načež ho podle jeho slov začalo bít asi 10 příslušníků FSB, pak ho nechali dusit se vlastními zvratky a poté mu pouštěli elektřinu do genitálií. Nakonec kapituloval, pozn. red.) Obvinění Olega Sencova se přitom do velké míry zakládalo právě na Afanasjevově původní výpovědi. Zohlednili vyšetřovatelé obrat jednoho z klíčových svědků?

Afanasjevova výpověď, jeho odvolání a otevřená slova o mučení – byla to senzace, která všechny překvapila. A pochopitelně že reakcí na jeho slova by mělo být řádné vyšetřování! Jenže nepřišlo. Soud i vyšetřovatelé tu situaci úspěšně ignorovali. Což neznamená, že ignorovali také jeho slova – od jeho právníka vím, že za ním ten samý den přišli do vězení a zase ho zmlátili. Tentokrát se jim už nepoddal, ale konečný verdikt nad Sencovem a (spoluobžalovaným Oleksandrem) Kolčenkem to nezměnilo.

Ruský dokumentarista Askold Kurov byl hostem letošního ročníku festivalu Jeden svět.Foto: Magdalena Slezáková

Svou roli měl u soudu i Sencov. Jenže v kleci pro obžalované místo pokory předvedl něco úplně jiného: nezlomnost a ironický humor. Nevyvedl tím další „herce“ z konceptu?

Kamera je zblízka zabírá, soudkyni a vyšetřovatele. Ten jistou nervozitu projevuje, ale soudkyně je úplně nezúčastněná, dokonce bych řekl znuděná, podle všeho myslí na něco jiného a vlastně ani moc neposlouchá, co se kolem ní děje. A k čemu taky? Výsledek už zná, a stejně tak už ví, co řekne, až přijde její čas.

Navzdory tomu všemu jsme až do konce doufali, že se třeba něco změní a to představení se změní ve spravedlivý proces. Byla to nepatrná naděje, ale přesto jsme ji měli, a měl ji i Oleg. Nakonec se samozřejmě nenaplnila. Na druhou stranu: on u soudu vlastně nepromlouval k soudkyni a žalující straně. Mluvil spíš ke všem těm lidem, kteří naslouchali venku, blízko i daleko od soudní síně. A upřímně? Oleg v té kleci působil mnohem svobodněji než leckteří jiní přítomní, kteří za mřížemi nestáli.

Ještě dál od té klece stála Sencovova rodina: matka a dvě děti, se kterými se od svého zatčení nesetkal. Film zachycuje jejich první telefonát po dlouhých měsících, dceru Alinu, která pláče, že se jí stýská, a matku, která vnučku prosí, aby neplakala, nebo tatínkovi bude smutno. To bylo ještě před rozsudkem. Jste s nimi v kontaktu i dnes?

Změnilo se toho málo. Ale chci říct, že Olegova matka i obě jeho děti jsou velmi silní lidé. Ta scéna, o které mluvíte... ano, Alina pláče, protože to bylo vůbec poprvé, co Oleg zavolal z vězení, poprvé po víc než roce, co měli příležitost spolu mluvit. Ale žijí dál... nevím, jak jinak bych to výstižněji řekl. A jsou připravení čekat tak dlouho, jak to bude nutné.

Bolestivým místem v Sencovově příběhu je i jeho starší sestra Galija. Kdysi si bývali velmi blízcí, dnes spolu nemluví. Galija je provdaná za příslušníka FSB, Olegův švagr svědčil proti němu, k FSB patří i jejich syn, Olegův synovec...

Malý Oleg (uprostřed) se sestrou Galijou a matkou (vlevo).Foto: Repro Proces / Askold Kurov

Než se to všechno stalo, měli k sobě Oleg s Galijí nesmírně blízko. Ale když Olega zatkli, Galija se za něj nepostavila a v podstatě ho zavrhla. Od té doby se nestýkají, nepíše mu do vězení, nic. Na druhou stranu musí zaznít, že se teď spolu s manželem starají o Olegovy děti! O to je to všechno těžší.

K tomu svědectví: četl jsem ho a stojí tam něco v tom smyslu, že Oleg pomlouval Vladimira Putina, je své matce špatným synem a teď už je jen „bývalým bratrem mé ženy“, a že vlastně není tak dobrý režisér, jak se o něm říká... Nejspíš to všechno řekl, aby se od Olega distancoval. Bylo by to k smíchu, kdyby za tím nebylo tolik smutku.

S Galijí jsem nemluvil, setkat se s ní nebylo možné. Ale díky její matce vím, že se moc trápí a je to pro ni nesnesitelná situace. Tehdy, když Oleg prvně zavolal, jí o tom matka povídala a Galija prý nemohla přestat plakat. Protože Olega samozřejmě pořád miluje. Je to zvláštní: od Stalinových časů už uplynulo tolik let, a přesto jako by tu byly zas. A znovu trhaly rodiny na kusy.

Vítězné gesto Olega Sencova.Foto: Repro Proces / Askold Kurov

Ve své dnes už slavné závěrečné řeči (viz níže) mluvil Sencov o síle strachu, který vede k podřízenosti. Úplně poslední scéna vašeho filmu odsouzeného zachycuje s vítězným gestem. Předpokládám, že tam není náhodně?

Čísla říkají, že přes 80 procent Rusů věří Putinovi. Oleg se obracel na tu menšinu, která propagandu odmítá, ale bojí se to dát otevřeně najevo. Bojí se těch signálů režimu, o kterých jsme spolu před chvílí mluvili. Bojí se, že je vyhodí z práce, že je zavřou, že ztratí obživu i všechno to, co jim je nejdražší, svoji rodinu nebo i život. Nevěří, že odpor povede k čemukoli jinému, než že skončí ve vězení a jejich děti budou samy, stejně jako Olegovy děti. Nevěří už ve změnu, ale v to, že jich je málo a že je zlomí za mřížemi.

Ale já chtěl zdůraznit jiný signál. Olegův signál. Chtěl jsem, aby bylo jasné, že vyhrál Oleg. I když ho poslali na 20 let do vězení. Vyhrál, protože porazil svůj strach. To, že to hned nebije do očí, neznamená, že to není vítězství. A že se to jednou neukáže.

Závěrečná řeč Olega Sencova Soud po vynesení rozsudku (20 let odnětí svobody): „Povoluje se vám pronést poslední slovo.“ Oleg Sencov (usmívá se): “Pořád doufám, vaše ctihodnosti, že tohle moje poslední slovo nebude. Stejně jako Saša (spoluodsouzený Oleksandr Kolčenko, pozn. red.) vás nebudu o nic prosit, protože očekávat tu ohled, no, každý chápe, že... okupantský soud z definice nemůže být spravedlivý – neberte si to osobně, vaše ctihodnosti. Rád bych mluvil o něčem jiném. Existoval muž jménem Pilát Pontský. Po mnoho let seděl na měsíci, načež se zamyslel nad tím, co udělal. Pak, když mu bylo odpuštěno, se vydal podél měsíčního paprsku a řekl Nazaretskému: ‚Víš, měl jsi pravdu. Nejstrašnější hřích na zemi je zbabělost.‘ Tohle napsal velký ruský spisovatel (Michail) Bulgakov ve svém románu Mistr a Markétka. A já s ním souhlasím. Zbabělost je ten hlavní a nejhorší hřích na zemi. A zrada je taková osobní forma zbabělosti. Velká zrada občas začíná malým činem zbabělosti, jako například s Čirnijem (aktivista Oleksij Čirnij, který Sencova ve výpovědi označil za organizátora teroristického spiknutí, pozn. red.). Když vám dají pytel na hlavu a bijí vás, po půl hodině jste připravený vzdát se všech svých přesvědčení a obvinit se z čehokoli, obvinit jiné, jen proto, aby vás přestali bít. Nevím, za co vaše přesvědčení stojí, pokud pro něj nejste připravení trpět nebo dokonce zemřít. Jsem velmi rád, že Geňa Afanasjev (svědek obžaloby, který odvolal své původní svědectví proti Sencovovi a uvedl, že jej poskytl během mučení, pozn. red.) dokázal překonat svůj strach. Ztratil cestu, ale nakonec pochopil, že ještě existuje naděje. A udělal odvážný a čestný krok. Velmi mě tím překvapil a jsem za něj rád. Nejde ani o to, že by to vyvolalo skandál nebo problém pro někoho a nás by osvobodili. Ne, to by se samozřejmě stát nemohlo. Jsem za něj rád, protože prožije zbytek svého života s vědomím, že nepodlehl strachu. Můžou zas přijít, hrozit mu, kopat do něj, ale už na tom nesejde. Protože už vykročil správným směrem a vy ho nemůžete přimět, aby se vrátil. Jsem za něj moc rád. Ve vaší úžasné zemi jsem strávil už rok a sledoval jsem vaši televizi. (Zpravodajské) pořady Věsti a Vremja jsou nesmírně povedené show. Celá vaše propaganda funguje fantasticky. Většina ruského obyvatelstva věří tomu, co jim říkají: Putin je pašák. Na Ukrajině jsou fašisti. Rusko má vždycky pravdu. Všude jsou nepřátelé. Je to velmi dobrá propaganda. Ale pochopil jsem taky, že tu jsou lidé, kteří jsou chytřejší – jako například vy tady – a vládu podporují. Vy velmi dobře víte, že na Ukrajině žádní fašisté nejsou. Že Krym zabrali nezákonně. Že vaše jednotky válčí na Donbasu. Dokonce i já – který sedím tady ve vězení – vím, že vaše jednotky válčí na Donbasu. Naše cely jsou plné vojáků, které tam posílají – jako hrdiny – ve vašich tancích, s vašimi zbraněmi. Bojují tam a myslí si, že na ně čekáte. (Ale) vrátí se, spolu se svými zbraněmi, a na hranicích je chytí a strčí do vězení. A oni se diví: ‚Jak to? Vždyť cestou tam se k nám chovali jak k hrdinům...‘ Nechápou, že ten vlak jede jen jedním směrem. Což vědí dokonce i tady ve vězení. Potkal jsem v něm důstojníka (ruské vojenské zpravodajské služby) GRU, vašeho důstojníka, nebo spíš vojáka, kterého soudí kvůli jinému zločinu. Podílel se na anexi Krymu. 24. března (2014) připluli lodí do Sevastopolu a zablokovali jednotky ukrajinské armády. Jak se pak ukázalo, blokoval tu samou jednotku, kterou jsem pomáhal zásobovat jídlem a evakuovat. Osud je zvláštní věc. Účastnil se, jeho prapor se účastnil, (bojů v) ilovajském kotli, který rozbila ruská armáda. Tohle jsou známá fakta – tedy v případě, že je chcete vidět. Tamhle, například, stojí trubadúři vašeho režimu, a nejsou to hloupí lidé. Vědí, jak to všechno je, ale dál lžou. Dál dělají svoji práci, a uvnitř si to racionalizují: ‚Musíme nakrmit svoje děti; musíme něco dělat.‘ Jenže proč máme vychovávat další generaci otroků? Ale kromě všech těchto lidí je tu ještě jiná část Rusů, která velmi dobře ví, co se děje. Která nevěří bajkám vašeho agitpropu. Která chápe, co se ve světě děje – jaké hrozné zločiny vaši vůdci páchají. Ovšem tihle lidé se bojí. Myslí si, že nic se nemůže změnit. Že všechno půjde dál tak, jak to je. Že systém nejde zlomit. Že jsou sami. Že je nás málo. Že nás všechny uvězní. Že nás zabijí, zničí. A tak tiše jako myšky sedí ve svých dírách. I nám vládl zločinný režim, ale my jsme proti němu vyrazili. Nechtěli nás poslouchat – bili jsme do popelnic. Nechtěli nás vidět – zapálili jsme pneumatiky. A nakonec jsme vyhráli. Stejná věc se stane také vám, dřív nebo později. Nevím, jak se to stane, a nechci vidět nikoho trpět. Jednoduše vám jen přeju, aby už vám nevládli zločinci.“ (Rostov nad Donem, 19. srpna 2015).

Autor: Magdalena Slezáková