ONLINE: Ve Stockholmu najelo do lidí nákladní auto. Švédsko bylo napadeno, řekl premiér

Nejméně dva mrtví a zatím neupřesněný počet zraněných. Taková je dosavadní bilance incidentu, při němž v pátek odpoledne najel ve Stockholmu do lidí nákladní vůz. Jak informoval deník Aftonbladet, auto vjelo do budovy obchodního centra Åhlens ve stockholmské čtvrti Drottninggatan. Podle švédské televize SVT bylo slyšet i výstřely, což ale zatím policie nepotvrdila. Podle ní mohlo jít o teroristický útok.

"Viděl jsem nejméně tři mrtvé, ale pravděpodobně jich tam bude víc," hlásil z centra Stockholmu reportér švédského veřejnoprávního rozhlasu. Kriminalisté zatím uvedli, že o život přišli dva lidé.

"Viděla jsem stovky lidí běžet o život," cituje Aftonbladet očitou svědkyni Annu. "Otočila jsem se a rozběhla se taky." Jiný svědek, Jan Granroth, byl zrovna v obchodě s botami, když ušlyšel výkřiky. "Stáli jsme uvnitř obchodu, nic jsme neslyšeli a (najednou) lidi začali křičet. Tak jsem vyhlédl ven a uviděl náklaďák, jak vráží do protější zdi." Granroth pak uprchl nouzovým východem obchodu.

Další svědek popsal paniku, která na místě vznikla. "Vyšel jsem na hlavní ulici, kde se zčistajasna objevilo velké nákladní auto. Neviděl jsem, jestli ho někdo řídí, ale vymklo se kontrole. Viděl jsem, jak přejelo nejméně dva (lidi). Rozběhl jsem se pryč, jak nejrychleji jsem mohl," popsal pro Aftonbladet muž jménem Dimitris.

