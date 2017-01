Pobouřený Peking hrozí Trumpovi: Politika jedné Číny není vrtoch, ale vaše povinnost

Čínský státní deník Global Times v pondělním vydání varuje nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Peking potrestá případný odklon Spojených států od politiky jedné Číny. Článek se objevil na webu deníku jen pár hodin po nedělním mezipřistání tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen v texaském Houstonu. Cchaj byla na cestě do Střední Ameriky, kde navštíví Honduras, Nikaraguu, Guatemalu a Salvador.

Peking podle Global Times žádal od Washingtonu, aby tchajwanské prezidentce vstup na území USA za žádnou cenu nedovolil. Místo toho ji uvítali texaský guvernér Greg Abbott a texaský senátor Ted Cruz. Na snímcích pak ukázali, jak na místě setkání vlají vlajky Texasu, Spojených států i Tchaj-wanu.

