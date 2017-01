Pravdivost 'kompra' na Trumpa neumíme ověřit, lidé z ní ale existují, říká investigativní novinář

Janek KroupaFoto: Khalil Baalbaki

Rusové mají kompromitující záběry Donalda Trumpa. Rusové i Američané se setkávali i v Praze a Trump si útoky v podstatě objednal. I to stojí v dokumentu, který zveřejnil americký server BuzzFeed. „Některé její části jsou pravdivé, některé jsou v tuto chvíli neověřitelné. My bychom to byli bývali nezveřejňovali a pracovali na tom dále, což budeme dělat,“ říká investigativní novinář Janek Kroupa.

„Zpráva se dá v zásadě rozdělit do tří bodů. Zaprvé informuje o tom, že ruské tajné služby skutečně mají mít nějaké kompromitující materiály na Donalda Trumpa. To je věc, kterou my nedokážeme ověřit,“ vysvětluje.

Kroupův tým se zprávou zabývá poslední tři týdny, a to společně s kolegy z Wall Street Journal, kteří sem přijeli a pracují po vlastní ose.

Čtěte také: Rusové mají na Trumpa kompromitující materiály, tvrdí CNN. Mluví se i o Praze

Druhá část se týká konkrétních jmen lidí, kteří se potkávali na různých místech, jedním z nich přitom byla i Praha. „Jsou to Rusové a Američané blízcí Trumpovi. Zpráva tvrdí, že Donald Trump v podstatě spolufinancoval hackerské útoky na své oponenty a v podstatě si je objednal u ruských agentů. To je něco, co jsme ověřovali.“

Třetí část jsou jména firem a jména lidí, kteří se na útocích měli skutečně podílet. I tuto část Kroupa se svým týmem ověřovali.

Místo setkání: Praha

Zpráva popisuje jednání mezi právníkem Michaelem Cohenem, což je právník velmi blízký Donaldu Trumpovi, a ruskými agenty, z nichž jeden z nich skutečně v Česku žije. „Je to člověk blízký ambasádě. Schůzku popírá. Tento člověk měl organizovat schůzku lidí, kteří jsou na jedné straně IT specialisté, známe jména těch lidí, a na druhé straně lidí kolem Trumpa. Mluví se o Cohenovi a dalších třech spolupracovnících.“

I have never been to Prague in my life. #fakenews pic.twitter.com/CMil9Rha3D — Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 11, 2017

Kroupa a jeho tým zjišťovali, zda Cohen skutečně v Praze byl. Ukázalo se, že ve zprávě uvedeném termínu Michael Cohen v Praze nepřistál. „Nicméně pár měsíců před tím se toto jméno v Česku skutečně objevuje, ale s jiným pasem. Nejsme schopni říct, zda to byl on, nebo ne,“ říká Kroupa.

Jména jsou ověřena

Jména, která jsou ve zprávě obsažena, podle Kroupy skutečně existují. To dokazuje pravdivost alespoň části zprávy. „Pravdou je, že ČR má další roli ještě v tom, že někteří další lidé, kteří jsou napojeni na lidi, kteří měli útoky provádět, tak se v Česku skutečně objevovali. Dokonce jeden z nich je tu pořád,“ vysvětluje.

„V poslední části je pravdou, že jména firem, která se ve zprávě objevují, jsou jména firem, které ty útoky doopravdy prováděly,“ tvrdí Kroupa.

Autor: Jan Řápek