Příběh roku 2016: nikdo mu nevěřil. Přesto bude Donald Trump příštím prezidentem USA

Jednou z největších událostí roku 2016 v USA byly bezpochyby prezidentské volby. Souboj mezi Hillary Clintonovou a Donaldem Trumpem sledoval celý svět. Přestože většina lidí favorizovala někdejší první dámu, příštím prezidentem USA se stane newyorkský miliardář.

Je to přesně rok, co Donald Trump sliboval potencionálním voličům ve státě New Hampshire, že povede „Ameriku zpět na výsluní“. Mnozí tehdy nevěřili, že se newyorkský podnikatel v realitách se statusem televizní celebrity dostane přes primárky.

David Frum, vlivný republikánský komentátor a někdejší autor projevů prezidenta George Bushe, patřil k těm, kdo nevěřili, že by překvapivý kandidát republikánské strany mohl oslovit dost lidí a porazit demokratickou političku Hillary Clintonovou.

„Donald Trump získal v primárkách 14 miliónů hlasů, což je neuvěřitelný úspěch, ke kterému je mu potřeba pogratulovat. Ale Američanů je 330 miliónů. Trump by musel kromě bílých mužů, kteří bojují s ekonomickými problémy, oslovit i skupiny voličů, které jsou jeho poselství velmi odolné," řekl Českému rozhlasu během letního republikánského sjezdu komentátor magazínu The Atlantic David Frum.

Tím, kdo se smál naposled, byl ale nakonec sedmdesátiletý Donald Trump, jehož život a hlavně manželství s Češkou Ivanou Zelníčkovou zprostředkovával Američanům léta bulvární tisk.

A i když republikánský kandidát získal v celkových součtech skoro o tři milióny hlasů méně než demokratka Hillary Clintonová, dosáhnul na většinu ve Sboru volitelů a to díky hlasům části bílých amerických voliček, zajištěných a vzdělanějších republikánských voličů i řady frustrovaných demokratů. Donald Trump, který se připravuje na lednovou inauguraci, otevřel novou kapitolu americké historie, která má zatím otevřený konec.