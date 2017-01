Přišel čas hledat pomoc u Ruska, EU se k nám obrátila zády, prohlásil 'moldavský Putin'

Nový proruský prezident Moldavska Igor Dodon oznámil, že nechal ze státních budov sundat vlajky Evropské unie, protože země „není jejím členem“. Moldavsko podepsalo před sedmi lety asociační dohodu, ale podle Dodona z toho dodnes nemá žádný prospěch. Prezident prohlásil, že je čas hledat pomoc u Ruska a Vladimira Putina.

Sám Dodon se označuje za „moldavského Putina“ a před zvolením sliboval, že bude „v Moldavsku vládnout stejným způsobem jako Putin v Rusku“, připomíná britský deník Express.

Dodon také tvrdí, že hodnoty Evropské unie a jeho země se zásadně liší. „Unie se k Moldavsku obrátila zády,“ prohlásil v rozhovoru pro ruskou televizi RT. Podle něj je postoj k unii vidět i na názoru Moldavanů: „Před sedmi lety jich podporovalo vstup do Evropy 70 % a dnes o polovinu méně,“ řekl prezident.

Země teď vyjedná s Moskvou novou obchodní dohodu, ohlásil Dodon. Moldavský prezident se podle svých slov chystá do Bruselu, kde bude o zrušení asociační dohody jednat, a možná k tomu přizve i Rusko, informuje Express.

Společná řeč s Moskvou

Podle serveru stanice Rádio Svobodná Evropa – Rádio Svoboda (RFE/RL) Dodon nevěří, že unie někdy přijme Moldavsko za plnoprávného člena. Proto je podle něj důležité, aby jeho země „našla společnou řeč s Moskvou“. Prohlásil, že lidé v Podněstří a Gagauzsku byli většinou proti integraci do Evropy. „Zemi nesjednotíme, když nevybudujeme strategické partnerství s Ruskem,“ soudí Dodon.

RFE/RL připomíná, že Podněstří ovládají od roku 1992 proruští separatisté a v Gagauzsku tvoří většinu obyvatel Gagauzové turkického původu, kteří mluví rusky a vyznávají ruské pravoslaví. „A za dveřmi máme Rumunsko, které jen čeká, aby nás pohltilo,“ je přesvědčen moldavský prezident.



