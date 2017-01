Přízeň Putina není chyba, pro USA je to bonus, řekl Trump

Nově zvolený prezident Spojených států Donald Trump měl ve středu poprvé od listopadových voleb tiskovou konferenci. Na začátku konference řekl novinářům, že se pokusí navázat jiné vztahy s Čínou a lepší spolupráci s Ruskem.

Zprávy o kompromitujících materiálech údajně shromažďovaných v Rusku jsou možná dílem špionážních služeb, prohlásil Donald Trump. Podle nepotvrzených informací tajných služeb Spojených států, chtěla Moskva v budoucnu Trumpa vydírat. Kreml toto obvinění ve středu kategoricky popřel. „Je to absolutně odporné,“ konstatoval Trump na adresu publikovaných informací.

Budoucí prezident USA prohlásil, že přízeň ruského prezidenta Vladimíra Putina považuje pro USA spíš za bonus než za chybu. A doufá, že se s ruskou hlavou státu dohodne na zlepšení vztahů s Moskvou. Vůči Rusku nemá Trump žádné závazky.Podle Trumpa se ruský prezident do hackerských útoků neměl pouštět, zároveň ale věří, že se k nim Rusko znovu neuchýlí.

Bezprostředně po inauguraci, která proběhne příští týden v pátek, začne Donald Trump jednat s Mexikem, kterého si prý váží. Během jednání by se mělo jako hlavní téma projednávat stavění dvoumetrové zdi na hranicích Spojených států s Mexikem. Budoucí prezident původně tvrdil, že by se zeď měla postavit po celé délce hranic, později však připustil, že hranici mohou na některých místech místo zdi chránit elektronické prostředky a mexická vláda že za stavbu zdi může zaplatit později. Mexiko ale veškeré scénáře odmítá.

Stavbu zdi ale Trump nehodlá odkládat. „Mohl bych čekat rok či půldruhého, než dokončíme jednání s Mexikem, které začne hned po inauguraci. Ale já čekat nechci,“ prohlásil a dodal: „Mexiko nám nějakým způsobem (náklady) nahradí.“ Zda náklady Mexiko bude hradit v hotovosti nebo formou daní Trump zatím neví.

Před tiskovou konferencí předstoupil před novináře i Trumpův právník, který oznámil, že se Donald Trump oddělí od svého rozsáhlého majetku. Všechna aktiva by Trump měl převést do fondu, který budou řídit jeho dva synové. Právník po novinářích požadoval nezveřejnění jeho jména. Dodal, že si Trump chce najmout poradce pro etické záležitosti, aby se vyhnul dalším otázkám na jeho potenciální střet zájmů mezi jeho podnikáním a prezidentským úřadem. Všechen zisk ze zahraničních hotelů Donald Trump podle právníka poputuje americkému ministerstvu financí jako dar.

Výroky Donalda Trumpa na tiskové konferenci

Přehled výroků budoucího prezidenta Spojených států Donalda Trumpa z první tiskové konference, kterou Trump uspořádal po svém zvolení.

– Nejednám s Ruskem, neuzavřel jsem tam žádnou smlouvu, nemám tam žádné půjčky.

– Přízeň ruského prezidenta Vladimira Putina není chyba, ale bonus.

– Rusko bude mít za mého vedení k USA větší respekt. Hackerství se netýká jenom Ruska, ale také Číny, protože proti tomu nemáme obranu.

– Tajné služby jsou nezbytné a velmi, velmi důležité. Dosadíme tam vynikající lidi.

– Do 90 dní dodáme zásadní zprávu o obraně proti hackerství a o tom, jak tento nový fenomén zastavíme.

– Je velmi smutné, když zprávy tajných služeb unikají v tisku.

– Podniky, které chtějí své továrny přestěhovat do ciziny, zaplatí vysokou daň. Můžete se přestěhovat z Michiganu do Tennessee, z Jižní Karolíny zpět do Michiganu, nevadí mi to, pokud je to v rámci USA.

– Čína nás zneužila ekonomicky a v Jihočínském moři. Všechny státy nás budou respektovat mnohem víc než za minulých administrativ.

– Postavíme tu zeď na hranici s Mexikem. Nechci čekat. Viceprezident Mike Pence se snaží získat konečný souhlas. Mexiko nám nějakým způsobem (náklady) uhradí.

– Obamacare je naprostá katastrofa, hroutí se. Jakmile nastoupí náš ministr, předložíme svůj plán. Zrušíme to a nahradíme. Stane se to souběžně, pravděpodobně tentýž den, je to komplikovaná věc.