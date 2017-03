'Prostě se s tebou rozvedla, ty osle.' V Egyptě roste počet rozvodů

Táta Mony. Rodiče jí v jejím rozhodnutí rozvést se nebrániliFoto: Štěpán Macháček

REPORTÁŽ. Rozvodů v Egyptě přibývá. Rozpadá se tam podobný podíl manželství jako v Česku. V muslimských rodinách už není rozvod jen zapuzení manželky mužem. Egypťanky můžou od roku 2000 požádat o rozvod samy, aniž by musely uvádět důvod. Velký pokrok k emancipaci ženy se nejdřív prosazoval těžko. Dnes se ale nebojí požádat o rozvod ani v konzervativních vesnicích.

"Normálně jsem šla k rodinnému soudu a požádala o rozvod. Řekla jsem, že svého muže už nechci, že s ním nemůžu žít. Stálo mě to trošku papírování, ale do šesti měsíců jsem byla rozvedená," vypráví osmadvacetiletá Mona.

Byla první, kdo ve vesnici v Horním Egyptě využil tehdy nového rozvodového zákona. Jako těhotnou ji začal manžel bít. "Brali jsme se z lásky. Měl mě rád a já měla ráda jeho. Bylo mi ale teprve čtrnáct let. A později se ukázal jako darebák," vysvětluje.

S dítětem zamířila Mona z porodnice rovnou pod ochranu svých rodičů. O šest let později se znovu vdala. Dnes žije šťastně s novým mužem a se společnými dětmi.

Původní manžel vůbec nechápal, že existuje nový zákon, který dává jeho ženě právo na rozvod. "Přišel za mnou a říkal: 'Jak to, že znovu provdáváte mou ženu, vždyť jsem ji nezapudil!' Tak jsem mu podal kopii rozhodnutí soudu a říkám mu: 'Přečti si to! Prostě se s tebou rozvedla, ty osle'," vypráví Monin táta.

Rodiny zničené Facebookem

Konzervativní egyptská společnost si na nové ženské právo zvykala velmi pomalu. Zvlášť pro muže to byl zpočátku šok. "U nás je to pro muže velká ostuda, když se s ním žena rozvede. Učiněná pohana," vysvětluje Monina máma a dodává, že v takovém případě je jasné, že v manželství selhal muž.

Oba rodiče Moně od začátku pomáhali. "Ne, nebáli jsme se reakcí sousedů. Nechoval se k ní dobře, nechtěla s ním žít, tak co. Bylo to její vlastní rozhodnutí, je to její život." Dceři poskytli útočiště a nechali ji u sebe bydlet, dokud se znovu neprovdala.

Mona inspirovala další ženy ve vesnici a dnes už si žádají o rozvod běžně. Třicetiletá Nagla bydlí ve vedlejším domě. Rozvádí se proto, že si manžel vzal druhou ženu. "Seznámil se s ní na Facebooku. Tenhle Facebook už zničil tolik rodin! A oženil se s ní, aniž bych o tom věděla. Tak jsme se pohádali a já mu řekla, tak takhle ne, a podala jsem žádost o rozvod."

Ani mnohoženství, které je tu legální, dnes Egypťanky už běžně nestrpí. A o své tři děti nemá Nagla strach. "Podle egyptských zákonů připadne výchova dětí mně. A to až do doby, než dosáhnou šestnácti let," říká Nagla. Muftí Šaukí Allám, jedna z nejvyšších islámských autorit v zemi, tvrdí, že zákon z roku 2000 způsobil prudký nárůst rozvodů. Egypťanky si ale své právo už vzít určitě nenechají.