První hrdina z Londýna: poslanec zachraňoval pobodaného policistu, dokud nedorazili lékaři

Tragédie před londýnským parlamentem zná svého prvního hrdinu: náměstka ministra zahraničí Tobiase Ellwooda, který poskytl první pomoc pobodanému policistovi. Konzervativec Ellwood, který dříve působil v britské armádě, zachraňoval zraněného, dokud nedorazili záchranáři, informuje BBC. Snímky zakrváceného poslance už kolují na sociálních sítích.

Ellwood pobodanému policistovi poskytl dýchání z úst do úst a zastavoval krvácení tlakem na jeho rány, upřesnil Daily Telegraph. Někdejší kapitán britských ozbrojených sil zůstal se zraněným až do příletu záchranářů.

Pozdější fotografie zachycují Ellwooda s krvavými skvrnami na čele, rukách a oblečení, jak mluví se zdravotníky.

Tobias Ellwood je členem Konzervativní strany a od července 2014 působí jako náměstek ministra zahraničí. V diplomatickém úřadu království má na starosti oblast Blízkého východu a Afriky.

Nožem ozbrojený muž zranil blízko britského parlamentu v Londýně policistu, útočníka pak policie zneškodnila střelbou. Ještě předtím pachatel najel na mostu u budovy parlamentu do lidí autem. Záchranáři potvrdili 10 zraněných na Westminsterském mostě, podle britské stanice Sky News již nejméně dva lidé zemřeli. Ve čtvrtek probíhají v parlamentu pravidelné interpelace premiérky Theresy Mayové. Policie incident vyšetřuje jako teroristický čin. ONLINE REPORTÁŽ ČTĚTE ZDE.

Remarkable photo. Minister for Counter-Terrorism @Tobias_Ellwood with blood on his face as he helps victims. pic.twitter.com/IapQmLI3PY