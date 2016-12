Rada bezpečnosti podpořila ruskou rezoluci o Sýrii. Má odstartovat mírová jednání

Válka v Sýrii trvá už bezmála šest let.Foto: Reuters

Rada bezpečnosti OSN jednomyslně přijala rezoluci, která má ukončit válku v Sýrii a odstartovat mírová jednání. Návrh textu předložila Moskva, a to s podporou Ankary. Rezoluce mimo jiné vyzývá k "rychlému, bezpečnému a neomezenému" přístupu k humanitární pomoci po celé zemi. Pokud příměří vydrží, svolalo by Rusko rádo už na leden do kazašské Astany mírové rozhovory o syrském konfliktu.

O situaci v Sýrii spolu telefonicky hovořili ruský prezident Vladimir Putin a jeho íránský protějšek Hasan Rúhání. Shodli se, že budou pokračovat v úzké spolupráci obou zemí s cílem ukončit syrskou krizi.

Oba státníci rovněž zdůraznili důležitost nové dohody o příměří a plánů na uspořádání mírových rozhovorů v Astaně. Moskva i Teherán jsou hlavními stoupenci Damašku.

Zprávy o rezoluci přicházejí ve chvíli, kdy část povstalců zvažuje vypovězení příměří, jež platí od čtvrteční půlnoci. Tvrdí, že režim prezidenta Bašára Asada spolu se spojenci porušují klid zbraní.

"Pokračující porušování (příměří) ze strany režimu a jeho bombardování a pokusy útočit na oblasti pod kontrolou revolučních frakcí učiní dohodu (o příměří) neplatnou," stojí v prohlášení několika zatím neupřesněných povstaleckých skupin, podle nichž to vypadá "jakoby syrská vláda a opozice podepsaly dvě různé verze dohody o příměří".

Válka v Sýrii zuří již téměř šest let. Podle některých odhadů si vyžádala již okolo 400 000 obětí a způsobila také milionovou migrační vlnu. Jen během letošního roku v konfliktu zahynulo téměř 50 000 osob, uvedli aktivisté ze SOHR. Přes 13 000 z nich byli civilisté.