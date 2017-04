Reklama britského Tesca urazila křesťany. Řetězec se za ni omluvil

Obchodní řetězec Tesco se nabídku zlevněného piva a alkoholického moštu ve Velké Británii rozhodl v novinové kampani doprovodit heslem „Good Friday just got better“. Volně přeloženo - Velký pátek se stal ještě větším. Na Velký pátek si přitom křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista. Řadu věřících proto reklama pobouřila.

Reverend Richard Coles považuje reklamu za „mimořádné a současně zbytečné ignorantství.“ Teolog Cambridgeské univerzity Michael Wakelin označil pro BBC reklamu za „zvlášť nehoráznou“ s tím, že prý Tesco ukázalo velkou dávku náboženské negramotnosti. Wakelin ale připustil, že řetězec jistě neměl v úmyslu nikoho urazit.

Mluvčí Tesca se za reklamu omluvil a řetězec už slogan dál používat nebude. Před několika dny se v Británii stal terčem ostré kritiky výrobce čokolády Cadbury, který naopak z názvu tradičního hledání velikonočních vajíček vypustil slovo „Velikonoce.“

'Good Friday just got better' Tesco ad pulled after Northamptonshire vicar's tweet https://t.co/IADirT13ih pic.twitter.com/VRT5Kfwnc0