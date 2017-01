Rozkol euroskeptiků? Vůdce Hnutí 5 hvězd zanevřel na UKIP, sbližuje se s liberály

Jejich spojenectví na půdě Evropského parlamentu naznačovalo, že táhnou za jeden euroskeptický provaz. Jenže teď se aliance italského Hnutí 5 hvězd a britské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) otřásá. Zpochybnil ji sám zakladatel 5 hvězd Beppe Grillo. V neděli oznámil, že spolupráce s UKIP skřípe a že jeho strana vyjednává s liberály. Překvapivým krokem zaskočil mnohé. Podle kritiků tím vyměnil „barikády za pohodlné sedačky“, napsala agentura Reuters.

Neplodné spojenectví s UKIP se vyčerpalo a Hnutí 5 hvězd by mělo hledat štěstí u jiného spojence, tvrdí Grillo. Na svém blogu v neděli oznámil, že jeho strana už zahájila s Aliancí liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), a vyzval straníky, aby iniciativu podpořili v online hlasování.

Zaskočil tím mnohé. Europoslanci Hnutí 5 hvězd (M5S) od června 2014 spolu s kolegy dominují Evropě svobody a přímé demokracie (EFDD), pravicové euroskeptické frakci, na níž se podílejí sedmnácti členy (a UKIP 20; o zbylých sedm se dělí Francie, Polsko, Litva, Švédsko, Německo a čeští Svobodní – pozn. red.). Zato výrazně prounijní ALDE vede přesvědčený eurofederalista Guy Verhofstadt, s nímž se členové M5S dříve pouštěli do křížku, připomíná Reuters.

Nicméně právě ALDE teď přichází v úvahu jako spojenec, napsal Grillo. Liberálové jsou podle něj jediní, kdo je dnes ochotný s 5 hvězdami jednat – Zelení, o jejichž přízeň se hnutí ucházelo, prý nabídku smetli ze stolu.

Uzavřít nové strategické partnerství je přitom životně důležité, míní Grillo. Poukázal na to, že spolupráce 5 hvězd a UKIP existovala spíše na papíře než v realitě, protože v uplynulých dvou a půl letech hlasovali společně jen asi v pětině případů, a rozpory dále prohloubilo referendum o brexitu, jímž UKIP dosáhla svého politického cíle. „Zůstat v EFDD by znamenalo, že by nás čekalo dalších 2,5 roku bez společného politického záměru,“ napsal Grillo.

In Shocking Move, Beppe Grillo Calls For UKIP Split, Urges Hook Up With European Federalist Liberals https://t.co/lkTq7H77T6 — zerohedge (@zerohedge) 8. ledna 2017

'S eurofanatiky? Nesmysl'

Překvapivý návrh změny kurzu však není po chuti všem členům hnutí, píše Reuters. Jako nesmyslnou ji kritizoval také člen EFDD a někdejší předseda UKIP Nigel Farage, podle kterého se 5 hvězd aliancí s liberály pohřbí. „V politickém slova smyslu by bylo naprosto nelogické, aby se (hnutí) spojilo s největšími eurofanatiky v Evropském parlamentu,“ prohlásil Farage.

Grillově iniciativě netleskají ani sokové z italské protisystémové scény – údajně se vydal vstříc útulné náruči unijního establishmentu. „Jaká škoda. (5 hvězd) se z barikád přesouvá do pohodlných sedaček,“ nechal se slyšet lídr Ligy Severu Matteo Salvini.

Hnutí 5 hvězd, které bývalý televizní komik Grillo založil na podzim 2009, se postupně vypracovalo na nejpopulárnější opoziční stranu v Itálii a nyní touží po vítězství v parlamentních volbách. Netají se kritikou unijní politiky a volá po vystoupení Itálie z eurozóny.

Autor: mls