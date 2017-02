Rusko navzdory varováním tajně rozmístilo zakázané střely, tvrdí americký list

Ruský prezident Vladimir Putin (archivní foto)Foto: Reuters

Rusko tajně rozmístilo novou střelu s plochou dráhou letu. Američtí představitelé Moskvu přitom už dříve varovali, že tím poruší odzbrojovací dohodu o zákazu pozemních střel středního doletu. Uvedl to na svém webu list The New York Times s odvoláním na nejmenované americké představitele.

Sovětsko-americká smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu v Evropě, která vstoupila v platnost roku 1988, zakazuje rozmísťování pozemních raket s doletem od 500 do 5500 kilometrů. Ustanovení dohody naplnily obě signatářské země v roce 1991.

Spojené státy americké již v roce 2014 varovaly, že Rusko porušuje tuto dohodu zkouškami nové střely. Během fáze zkoušek se vláda Baracka Obamy snažila Rusy přesvědčit, aby toto porušení dohody napravili. Nyní však američtí představitelé dospěli k závěru, že „zakázaná střela" byla dokončena a tajně rozmístěna.

Rusové nyní disponují dvěma oddíly těchto střel, z nichž jeden se stále nalézá na zkušební střelnici Kapustin Jar na jihovýchodě evropské části Ruska. Druhý oddíl se přesunul na jinou základnu, sdělil listu The New York Times vysoce postavený představitel, který nebyl oprávněn prozradit další podrobnosti z hlášení rozvědky.

Čtěte také: Trumpovu vládu infikovala rusofobie, komentují v Moskvě pád vlivného poradce Flynna

Tento krok podle amerického listu představuje velkou výzvu pro nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který volal po zlepšení vztahů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. A to právě v době, kdy se Trumpova vláda snaží zaplnit klíčové pozice na ministerstvech zahraničí a obrany a najít trvalou náhradu za poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna, který odstoupil po odhalení, že mylně informoval o svých rozhovorech s ruským velvyslancem ve Washingtonu.

Ruský program hodně znepokojuje Pentagon, který jako možnou odpověď navrhoval posílení protiraketové obrany v Evropě, anebo rozmístění pozemních a námořních střel s plochou dráhou letu. Generál Philip Breedlove před loňským odchodem z čela sil NATO varoval, že rozmístění střel je z vojenského hlediska tak důležitý krok, že nemůže zůstat bez odpovědi.

Ministr obrany James Mattis (archivní foto)Foto: Reuters

Ruský krok by podle amerického listu také mohl zvýšit ohrožení členských států Severoatlantické aliance. Nový americký ministr obrany James Mattis se má ve středu v Bruselu sejít se svými evropskými protějšky.

Američané nazývají ruskou střelu SSC-X-8, anebo SSC-8, Rusové podle serveru GlobalSecurity 9M729. Každý oddíl je vyzbrojen čtyřmi odpalovacími zařízeními, které se velice podobají odpalovacím zařízením taktických raket Iskander, což podle generála Breedlovea silně ztěžuje rozpoznání a ověření.