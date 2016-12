Rusko se snaží ovlivnit politiku cizích zemí. V ČR na to jde přes Zemana, píší New York Times

Prezident Miloš ZemanFoto: Reuters

Rusko se snaží ovlivňovat vnitřní politiku v cizích zemích. Dva dny po rozhodnutí odstupující americké administrativy vyhostit 35 ruských diplomatů kvůli obvinění z pokusu ovlivnit americké volby, to tvrdí americký deník The New York Times. V obsáhlém článku se věnuje vazbám českého prezidenta Miloše Zemana a některých jeho poradců a spolupracovníků na Rusko. A tomu, že údajně prosazuje zájmy Moskvy v Česku i v Evropě.

Článek si během soboty získal pozornost i jinde ve světě. Přes sociální sítě ho sdílelo několik světových médií, např. španělský list El País, nebo servery, které se zaměřují na sbírání klíčových událostí dne.

Samotný článek se opírá o napojení prezidentova poradce Martina Nejedlého na ruskou ropnou společnost Lukoil. Autor, což je moskevský zpravodaj deníku, pak pokračuje tím, že právě přes prezidenta Zemana, respektive lidi, kteří s ním na Hradě působí, Moskva v Česku prosazuje své zájmy.

NY Times zmiňuje například to, že uprostřed konfliktu na východě Ukrajiny Zeman popíral zpravodajské informace NATO o přítomnosti ruských jednotek na Donbasu. Cituje také zprávy českých tajných služeb, které varují před vysokými aktivitami ruských zpravodajských služeb v Česku.

Dokládá to i srovnáním počtů pracovníků ruských ambasád v Česku a Spojených státech. V několikanásobně menším Česku je ruských diplomatů třikrát víc, než za Atlantikem.

Ovčáček: Pohádky z NY Times

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se proti článku ohradil.

„Ten článek neobsahuje žádná fakta, ten obsahuje pouze spekulace a je postaven na nějaké spekulaci o tom, že za 30 milionů korun zaplacených soudních výloh a jakéhosi vyrovnání na základě rozhodnutí soudu někdo zůstává na pražském hradě. To jsou prostě nesmyslné pohádky,“ reagoval na fakta předložená v článku.

Text označil za výsledek práce Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, které má pod ministerstvem vnitra vzniknout začátkem roku a má bojovat proti dezinformačním kampaním.

Autor: Zdeněk Novák