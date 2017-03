S Rusy jsem o Trumpovi nemluvil, na vyšetřování hackerů ale dohlížet nebudu, oznámil Sessions

Ministr spravedlnosti USA Jeff Sessions se kvůli své aféře zřekl dohledu nad vyšetřováním údajných zásahů ruských hackerů do amerických voleb. Sessions jednal během loňské volební kampaně dvakrát s ruským velvyslancem ve Spojených státech, ve středu to oznámil jeho úřad poté, co na Sessionsovy schůzky upozornil list The Washington Post. Podle ministrova nového vyjádření s velvyslancem o Trumpově volební kampani nehovořil a tématem schůzek byl terorismus a situace na Ukrajině.

Sessions zároveň odmítl, že by lhal o svých kontaktech s Rusy během volební kampaně. Z toho ho viní zákonodárci demokratické strany. Senát při schvalování do funkce totiž neinformoval o svém jednání s ruským velvyslancem. Sessions nicméně tvrdí, že odpovídal pravdivě a s velvislancem o Trumpovi nejednal.

Sessions se v prvním případě s ruským ambasadorem sešel jako tehdejší člen senátního výboru pro ozbrojené složky, podruhé to pak bylo v rámci setkání amerických politiků se skupinou velvyslanců. Rozhovoru byli podle ministra přítomni dva členové jeho týmu.

Ministr ve čtvrtek rovněž uvedl, že si nemyslí, že by se během volební kampaně setkal ještě s jinými ruskými činiteli.

Ruské velvyslanectví ve Washingtonu novinářům sdělilo, že aktivity Sessionse nebude v souladu s diplomatickou praxí komentovat. „Četné kontakty s americkými partnery se uskutečňují každodenně,“ uvedla podle agentury Interfax ambasáda.

Jeff Sessions: "I never had meetings with Russian operatives" pic.twitter.com/aUzR3EXkOk — POLITICO (@politico) 2. března 2017

