Severní Korea láká desítky Čechů. Peníze z turismu používá režim na zbrojení

Severokorejský vůdce Kim Čong-un (archivní foto)Foto: Reuters

Desítky Čechů ročně jede na dovolenou do Severní Koreje. Zájezdy do KLDR také nabízí stále více agentur a cestovních kanceláří. Turisty lákají na komunistické monumenty a na připomenutí si doby, kdy člověk nesměl vyčnívat z davu. Za několik dní v totalitní zemi zaplatí Češi desetitisíce korun, o dovolenou v KLDR ale mají stále větší zájem.

Slovenský turista Peter navštívil Severní Koreu loni na podzim. Společně s dalšími účastníky zájezdu strávil v baště totalitního režimu Kim Čong-una zhruba týden.

„Do Severní Koreje jsem vyrazil proto, že se tam během svého života dostane málo turistů,“ vysvětluje Peter.

„Nemohli jsme si fotit vojáky ani rozestavěné stavby. Do kontaktu s obyvateli Severní Koreji se běžný turista dostane úplně minimálně. Dojmy mám velmi smíšené. Je to absolutně uzavřená země, Severokorejci nic jiného než své vůdce neznají,“ dodává slovenský turista.

Severní Korea láká desítky Čechů. Peníze z turismu používá režim na zbrojení. Natáčela Kristina Lamperová

V Česku dnes podobné zájezdy nabízí tři větší firmy a několik menších společností. Češi o ně zájem mají, každoročně míří a hranice Severní Koreji míří desítky Čechů.

„Zájem se zvýšil, dříve jsme jezdili jednou za dva roky, teď už je to pravidelnější,“ potvrzuje Jan Pospíšil ze společnosti China Tours.

Turisté se musí připravit na to, že míří do totalitní země. Čekají je proto podrobné kontroly. „Hlavním předpokladem k vycestování do Severní Koreje je vízum, o které si můžete požádat na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky. Velvyslanectví vás zřejmě požádá i o další podpůrné informace jako důvod vaší cesty, kdo je organizátorem, která místa v KLDR hodláte navštívit a podobně,“ popisuje Michal Kraus, zástupce českého velvyslance v hlavním městě KLDR Pchjongjangu.

Zatímco v roce 2005 do země ročně zamířilo zhruba 300 lidí z celého světa, v současné době už je to přes 100 tisíc turistů. Velkou část z toho tvoří turisté z Číny ale i v Evropě je ročně minimálně sedm tisíc lidí. Rostoucí zájem sleduje i spolumajitel cestovní kanceláře Eso Travel Tomáš Cikán.

„Když jsme byli poprvé v KLDR, tak jsme jeli vlakem z Číny a na hranicích pro dvacet našich turistů včetně průvodce bylo přiděleno dvacet místních průvodců. Bylo to neskutečné,“ vzpomíná Cikán.

„Uprostřed Pchjongjangu teče řeka, na které je ostrov. Na něm byly vybudovány dva super kvalitní mezinárodní hotely. Většina skupin přijížděla mezi pátou a šestou hodinou večer. Poté se zvedl padací most a nebyla šance tento ostrov se dvěma hotely opustit,“ popisuje spolumajitel cestovní kanceláře.

Turisté podle Cikána nemůžou očekávat, že během svého výletu uvidí opravdový život v totalitní zemi. Přestože vláda postavila zbrusu nové letiště a uvolnila poměry pro cestování, své obyvatele drží stále zkrátka.

„Uzavřenost občanů KLDR je taková, že oni moc dobře vědí, že s těmi divnými turisty mluvit nemají a také s nimi nemluví,“ přibližuje Cikán.

Peníze z turismu využívá KLDR na jaderné testy a zbrojení. Do vojenského průmyslu míří podle ředitele Evropské aliance pro lidská práva v Severní Koreji Michaela Glendinninga více než 40 procent z peněz od turistů.

„Peníze z turismu používá tamní vláda k financování svého nukleárního programu, vojenského rozvoje, zabezpečení státu a politické propagandě. Když tam vyrážíte, podporujete tím totalitní režim,“ upozorňuje Glendinning.

Severní Korea chce do roku 2020 přilákat dva miliony turistů.

Autor: Kristina Lamperová