Severokorejský supervulkán Pektusan se probouzí k životu. Výbuch by mohl ovlivnit globální klima

Nebeské jezero na vrcholu sopky Pektusan na severokorejsko-čínské hranici, která je pro Korejce posvátným místemFoto: Bdpmax, licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Severokorejský supervulkán Pektusan se probouzí k životu. Podle vědců ale nejde o další z výmyslů severokorejské propagandy. Naopak, sto let spící sopka podle geologů hrozí výbuchem, který může mít katastrofální dopady na globální klima. Nebezpečí bere vážně i severokorejská vláda, která už poněkolikáté umožnila západním odborníkům, aby na výzkumech spolupracovali s místními vědci.

Na sopce jsou patrné typické příznaky hromadění roztavené horniny v jejím magmatickém krbu. Magmatický krb je pro představu něco jako „podhoubí hory“. Jedná se o soustavu prostorů v nitru sopky, ze kterých při výbuchu vulkán čerpá lávu, ale i popel nebo větší kusy horniny, které vystřeluje do vzduchu.

Hromadění magmatu v podhoubí sopky se na povrchu projevuje například zvedáním vrcholu sopky. Vědci na Pektusanu naměřili vzdouvání horniny. A to rychlostí tři milimetry ročně. Kromě toho je v oblasti zvýšená hladina oxidu siřičitého. Před lety seizmologové naměřili v oblasti i sérii zemětřesení.

V minulosti se výzkumu zúčastnili hlavně geologové a geofyzikové ze Spojených států amerických, Velké Británie a Jižní Koreje.

„Zkoušíme tu provádět geologický a geofyzikální výzkum, abychom pochopili historii hory Pektusan. Hlavně její velké erupce před tisíci lety. Ale snažíme se porozumět i současnému stavu hory. Kde se pod horou hromadí magma a tak podobně,“ popsal pro agenturu AP své působení na Pektusanu geolog James Hammond z Imperial College London.

Severokorejská vláda bere situaci tak vážně, že do oblasti umožnila vstup i zahraničním vědcům. To tamní režim nedělá příliš často. Hora je pro Severokorejce, ale i Mandžuy už od pradávna posvátná. A dnes má přední místo v propagandě severokorejského režimu. Údajně se na ní narodil i diktátor Kim Čong-il. Konkrétně u Nebeského jezera, což je vodní plocha v kráteru na vrcholu hory. V jezeře údajně i žije tajemný tvor Tianchi, který je podobný býku a v historii zaútočil na několik lidí. Důkazy ale samozřejmě chybí.

Vědci vychází z erupce sopky v roce 946 našeho letopočtu. Hora tehdy podle odhadů vyvrhla více než sto kilometrů krychlových materiálu. Kusy ztuhlé lávy doletěly dokonce až na pobřeží Japonska, které je vzdálené tisíc kilometrů. Jde o největší zaznamenanou erupci za poslední dva tisíce let. Pokud by k podobné události došlo dnes, ovlivnil by výbuch výrazným způsobem na několik let globální klima. Kvůli znečištění atmosféry by poklesla teplota síry v atmosféře a způsobila by rozsáhlé kyselé deště.

Autor: Ondřej Novák