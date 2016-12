Šinzó Abe navštíví Pearl Harbor, bude druhým japonským premiérem od války

Japonský premiér Šinzó Abe zahájil v pondělí dvoudenní návštěvu HavajeFoto: ČTK/AP

Japonský premiér Šinzó Abe zahájil v pondělí dvoudenní návštěvu Havaje. Během ní se setká s americkým prezidentem Barackem Obamou. V přístavu Pearl Harbor pak také památku obětí japonského útoku z prosince 1941. Abe bude druhým japonským premiérem, který se na americkou základnu od války vydá. Jeho návštěva se koná 75 let od útoku, po kterém se Spojené státy zapojily do druhé světové války.

Svou návštěvou chce japonský premiér Šinzó Abe podle svých slov vyslat do světa poselství, že Japonsko nikdy nebude opakovat zvěrstva z minulých válek.

Vyjádřil přitom naději, že jeho čin potvrdí usmíření mezi oběma zeměmi, které jsou nyní spojenci. Japonský premiér už dříve oznámil, že v Pearl Harboru chce především uctít památku obětí. Za útok na místní americkou námořní základnu během druhé světové války se ale omlouvat nechce.

„Účelem nadcházející návštěvy je uctít oběti války, a nikoli přednést omluvu," sdělil před časem mluvčí Jošihide Suga.

Japonský premiér společně s americkým prezidentem Barackem Obamou navštíví 27. prosince památník obětí zkázy americké vojenské lodi USS Arizona v přístavu Pearl Harbor.

Loď USS Arizona byla při japonském útoku potopena. Těla více než 1100 námořníků, kteří v plavidle zahynuli, byla ponechána ve vraku.

Cesta japonského premiéra do Pearl Harboru navazuje na letošní návštěvu Obamy v Hirošimě. Jako první americký prezident navštívil jedno z měst, na které Spojené státy koncem druhé světové války shodili atomovou bombu. Obama v Hirošimě uctil památku obětí, za útok se ale také neomluvil.

Někteří návštěvu odsuzují, jiní vítají

Japonci na Abeho návštěvu Pearl Harboru reagují různě. Váleční veteráni si uchovali hořké vzpomínky na prohranou válku, třeba 90letý Mijoši Tokunaga ale premiérův krok vítá.

Japonského premiéra přivítala po příletu na Havaj Caroline Kennedyová, velvyslankyně Spojených států v JaponskuFoto: ČTK/AP

„Mnoho Američanů si pořád myslí, že je japonské námořnictvo napadlo bez varování. Proto si myslím, že cesta premiéra Abeho je velmi dobrým krokem. Osvobodí mě to, jsem rád, že jsem se toho dožil," řekl Tokunaga.

Abeho podporuje i 68letý zdravotník z Kjóta Tošio Funada. „Když se podívám na to, co dokázal, myslím, že Abe je nejsilnější ze všech japonských premiérů. Myslím, že je správné dát světu najevo tyhle naše pozitivní myšlenky," dodal Funada.

Oproti tomu politolog z Univerzity v Sofii Koiči Nakano se domnívá, že japonský premiér chce návštěvou Pearl Harbor jen nahnat politické body.

„Je to spíš příležitost, jak může Abe vypadat lépe, aniž by ho to moc stálo. Vypadá to, že dělá něco těžkého. To by ale byla spíš cesta do Nankingu a setkání s oběťmi systému sexuálního otroctví. Cesta do Pearl Harboru spolu s populárním Obamou, který teď s nástupem Trumpa vypadá ještě lépe, je spíš prázdné, možná úspěšné propagační gesto," vysvětluje Nakano.

Abe bude druhým japonským premiérem, který Pearl Harbor navštíví. Na námořní základně byl neoficiálně už v roce 1951 jeho předchůdce Šigeru Jošida, který se vracel z podpisu mírové smlouvy v San Franciscu.

Útok na Pearl Harbor, 7. prosince 1941

Americkou základnu na Havaji napadlo Japonsko před 75 lety. Japonská letadla se nad havajským ostrovem Oahu objevila krátce před osmou hodinou ráno v neděli 7. prosince 1941. Americké tichomořské flotile způsobila značné škody a zahynulo více než 2400 amerických vojáků.

Už druhý den mluvil americký prezident Franklin Delano Roosevelt o datu, které zůstane známé svou hanebností. V jednom z nejslavnějších projevů americké historie poukázal na to, že Spojené státy dlouho s Japonským císařstvím jednaly o udržení míru. Místo toho byly ale náhle a úmyslně napadeny.

Krátce po Rooseveltově projevu Kongres vyhlásil Japonsku válku a Spojené státy tak vstoupily do největšího konfliktu v lidských dějinách. Od konce druhé světové války pojí Washington a Tokio blízké pouto.