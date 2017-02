Soudci rozhodli, míč je na Trumpově straně hřiště. Ale kdy ho vykopne?

Demonstrantka před soudní budovou v San Franciscu, kde se rozhodovalo o osudu imigračního výnosu prezidenta Trumpa.Foto: Reuters

Odvolací soudy, poslední zastávka putování k nejvyšší instanci, se obvykle lopotí v anonymitě. Tento týden to bylo jiné: zraky Američanů se upíraly na tři soudce, kteří měli v rukách osud imigračního výnosu prezidenta Trumpa. Ve čtvrtek večer tříčlenný panel rozhodl k nelibosti Bílého domu, že obavy o národní bezpečnost k zavedení kontroverzního zákazu nestačí. O čem nás verdikt poučil a o čem naopak mlčí? zeptal se ráno poté washingtonský zpravodaj BBC.

Ukázalo se:

1. Že zákaz zůstane u ledu. Možná nadlouho

Imigrační výnos z 27. ledna, kterým Donald Trump ve jménu ochrany proti terorismu omezil vstup cizinců na půdu USA, o týden později dočasně zablokoval federální soud v Seattlu. Odvolací soud v San Franciscu představoval pro Trumpovu vládu naději, jak sporný zákaz vrátit zpátky ho hry.

Ale v San Francisku vzali přesvědčení prezidenta, který prohlásil, že výrok soudce v Seattlu je směšný a bude zrušen, vítr z plachet. Místo toho, aby tříčlenný soud opět zavřel hranice, rozhodl proti – a Trumpovi nezbylo než slíbit další soud.

Ani tam to však nebude mít lehké. Případ se může dostat k osmičlennému Nejvyššímu soudu, ale šance, že ve stávajícím složení přidá na Trumpovu stranu, se zdá mizivá. Jestli se věc vrátí zpět do Seattlu, kde začala, budou se kola spravedlnosti točit velmi pomalu, míní BBC. Příprava nutných podkladů a důkazního materiálu může trvat měsíce, možná i déle. Nepříjemnou zkušenost s tím má Barack Obama – na projednání svých zablokovaných imigračních opatření u Nejvyššího soudu čekal přes rok.

2. Že to pro Bílý dům nebude snadné

Ráno po verdiktu se to už jeví jako zřejmé, ale ještě ve čtvrtek vystupoval prezident velmi sebevědomě, připomíná BBC. „Můžete být právník, nebo nemusíte být právník, mohli jste se na škole učit dobře, nebo špatně, tomuhle zkrátka rozumíte. A považuju za opravdu neuvěřitelné, že tu máme soudní případ, který trvá tak dlouho,“ prohlásil.

Exekutivní příkaz navíc Trump vydal v souladu se svými zákonnými pravomocemi. Navzdory tomu rozhodl odvolací soud, složený ze dvou demokratů a jednoho republikána, v jeho neprospěch. „Ačkoli naše právní věda radí úctu k politické moci v záležitostech imigrace a národní bezpečnosti, ani Nejvyšší soud, ani náš soud nikdy neměl za to, že soudy postrádají pravomoc k přezkoumání exekutivních kroků v těchto oblastech kvůli souladu s ústavou,“ vysvětlili soudci.

Jinými slovy: na straně Donalda Trumpa možná stál zákon, ale už ne ústava.

3. Že Trumpovu výnosu uškodilo chaotické provedení

Středobodem čtvrtečního rozhodnutí bylo, že výnos porušuje právní jistotu, kterou ústava zaručuje všem osobám v USA, bez ohledu na jejich občanství nebo imigrační status. Soudci opakovaně poukázali na způsob, jakým nařízení Bílého domu vešlo v praxi: zákaz podle nich způsobil významnou újmu včetně rozdělení rodin nebo uvíznutí amerických občanů za hranicemi.

Připomněli, že lidem s trvalým pobytem a oprávněným držitelům víz neposkytly úřady „ústavně postačující oznámení a možnost reakce“. Uznali sice, že Trumpova vláda výnos později pozměnila ve prospěch držitelů trvalého pobytu, ale vyjádřili obavy, že nový výklad nemusí vydržet dlouho nebo že nebude uplatňován stejnoměrně.

Podle Donalda Trumpa se výnos v zájmu národní bezpečnosti musel uskutečnit co nejrychleji. Jinak by se do země mohla dostat „celá hromada špatných lidí, možná s velmi zlými záměry,“ uvedl ve středu. Jenže právě rychlost mu nakonec u soudu uškodila. Kdyby Bílý dům připravil uvážlivější plán provedení, možná by se mnoha komplikacím vyhnul a měl by v soudní síni lepší šanci.

Co jsme z verdiktu nezjistili:

1. Jestli je Trumpův výnos protimuslimský

Exekutivní příkaz z 27. ledna začali mnozí nazývat „muslimským zákazem“, přestože sám prezident se proti tomu promptně vymezil. Nedlouho po oznámení rozsudku odvolacího soudu prohlásila demokratická senátorka Catherine Cortez Mastoová, že verdikt položil rovnítko mezi Trumpův „nenávistný“ výnos a „náboženskou diskriminaci proti muslimům“.

Nicméně právě v tomto ohledu se odvolací soud držel zpátky. Zmínil sice „závažná obvinění a významné ústavní otázky“, zdůraznil však, že případ rozhodl na základě právní jistoty.

Protesty proti imigračnímu dekretu prezidenta Trumpa.Foto: Reuters

Přesto něco málo naznačil. Když Trumpova strana trvala na tom, že výnos musí být posuzován sám o sobě, bez ohledu na předchozí výroky o „zákazu muslimů“ z úst Donalda Trumpa a jeho stoupenců, odvolací soud to odmítl s odvoláním na ústavu (konkrétně na klauzule v 1. a 14. dodatku, které se týkají náboženské svobody a rovných práv a svobod osob narozených či naturalizovaných v USA – pozn. red.)

Jinými slovy: pokud nastane čas posoudit, jestli je výnos de facto zákazem muslimů, pozornost se upře na mnohé, včetně Trumpových tweetů neboa slovních výstřelků Rudyho Giulianiho, vysvětluje BBC.

2. Co bude dál

Odvolací soud rozhodl. Teď je míč na Trumpově straně hřiště. Prezident se může znovu obrátit na soud, což ostatně naznačil ve svém tweetu krátce po verdiktu: „UVIDÍME SE U SOUDU, BEZPEČNOST NAŠEHO NÁRODA JE V SÁZCE!“

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. února 2017

V takovém případě se nabízejí dvě možnosti: nejvyšší soud, momentálně ve složení čtyři republikáni a čtyři demokraté, nebo vrátit se do Seattlu a začít zcela nový proces. Druhou variantou, připomíná BBC, by Trump mohl získat čas, aby mezi členy nejvyššího soudu dostal svého koně Neila Gorsucha. Jakmile by Gorsuchovo jmenování schválil senát – a tomu dominují republikáni –, akcie Bílého domu by u nejvyššího soudu významně stouply.

