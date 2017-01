Střední Itálii zasáhla série zemětřesení. V Římě evakuovali metro

Série zemětřesení o síle od 5,3 do 5,7 stupně zasáhlo ve středu oblast střední Itálie. Jeho centrum se nacházelo zhruba 109 kilometrů severovýchodně od Říma v hloubce deset kilometrů, informovala agentura Reuters. Podle svědků bylo otřesy cítit i v hlavním městě a v reakci na ně bylo evakuováno římské metro a některé školy. První zprávy zatím neinformují o žádných raněných nebo větších škodách.

První menší škody hlásí město Amatrice, které ničivé zemětřesení o síle 6,2 stupně postihlo loni v srpnu. Poprvé se země otřásla v 10.25 SEČ, posléze slaběji v 10.52 a následně nejsilněji v 11.14 a ještě jednou v 11.25.

Epicentrum zemětřesení se nacházelo zhruba devadesát kilometrů severovýchodně od Říma u obce Montereale nedaleko L'Aquily. Cítit bylo ale značně i v samotné metropoli Římě, kde úřady nařídily evakuovat některé stanice metra.

Podle prvních informací se zřítily některé budovy poškozené loňskými otřesy. V nedalekém městě Accumoli, které srpnové zemětřesení zčásti srovnalo se zemí, je podle starosty Stefana Petrucciho zatím vše v pořádku. Ve městě Rieti po prvním zemětřesení začali evakuovat školy.

“Z bezpečnostních důvodů se nyní provádějí kontroly římského metra a některých magistrál, protože je třeba zjistit, zda nedošlo k poškozením,“ říká Josef Kašpar, spolupracovník Českého rozhlasu.

Podle něj začínají být obyvatelé na podobné otřesy zvyklí a civilní obrana v zemi funguje dobře. Problémem jsou ale miliony budov, které nebyly postaveny tak, aby odolaly zemětřesením. Jejich ochrana si podle Kašpara vyžádá obrovské výdaje a 20 až 25 let práce.

