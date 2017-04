Student z Petrohradu: Detektory kovu bomby neodhalily. Doufám, že nás vláda ochrání

Cestující v petrohradském metru. "Doufám, že bezpečnostní opatření zlepší," říká student Nikita.Foto: Reuters

ROZHOVOR. "Měl jsem strach - ještě nikdy se to nestalo tak blízko mě," popisuje Nikita Zubarjov pondělní odpoledne, kdy v petrohradském metru zabíjela bomba. Stanicí, kde našli druhou nevybuchlou nálož, projíždí student Vyšší ekonomické školy v Petrohradě skoro každý den. O pachateli krveprolití nechce spekulovat, zato o detektorech kovu při vstupech do metra má jasno: "Bomby neodhalily, takže předpokládám, že nefungují správně nebo nefungují vůbec," doufá Zubarjov v rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu v lepší bezpečnost svého města.

Jak jste se dozvěděl, co se stalo?

Zrovna jsme na univerzitě končili seminář, když si můj kolega ze (studijní) skupiny ve zprávách přečetl, že v petrohradském metru došlo k explozím. Zjistili jsme to tak půl hodiny po (útoku).

Co vám v tu chvíli jako první proběhlo hlavou?

V první chvíli jsem nedokázal pochopit, jak moc je to zlé. Nedocházelo mi, že se to děje tak blízko.

A když jste si to uvědomil?

Pochopení přicházelo postupně. Pro mě to bylo poprvé, kdy jsem takovou situaci zažil. A i když jsem v tu dobu nebyl v centru města nebo u stanic, kde se to stalo, stejně jsem měl strach – ještě nikdy se nic podobného nestalo tak blízko mně. Ještě nikdy se to nestalo někde, kam chodím každý den. Tu nevybuchlou bombu našli na stanici, kterou obvykle projíždím na cestě na univerzitu.

Jak byste pondělní odpoledne popsal vlastními slovy?

Řekl bych, že to byl útok – a ten útok mířil na to, aby nás vyděsil. Když se to stalo, byl tu prezident, takže si myslím, že adresátem byl také on. Petrohrad určitě vybrali jako jedno z hlavních měst Ruska. Přestože si nejsem tak úplně jistý, jestli se dozvíme pravdu. Všechno záleží na dalším vyšetřování.

Jeden ze zraněných před stanicí metra Senné náměstí.Foto: Reuters

Provoz metra se postupně zastavil a lidé, kteří se chtěli dostat domů, se museli spolehnout na autobusy. Jenže dostat se do některého z nich bylo skoro nemožné. Úřady do ulic poslaly další autobusy, ale v těch prvních hodinách to moc nepomohlo. Mohlo se jet i taxíkem, ale nejdřív se vám muselo podařit dovolat na věčně přetíženou linku. Některé taxi služby jezdily zadarmo.

Zaznamenal už jste ve městě zvýšená bezpečnostní opatření? A projevy solidarity?

V metru jsem ještě nebyl, ale jsem si jistý, že po výbuchu v něm bezpečnostní opatření posílili. Většina linek už zase jezdí, jen některé stanice v centru města zůstávají uzavřené. Ke stanicím (Senné náměstí a Technologický institut), kde se to všecho stalo, pokládají lidé květiny – a podobně také lidé v Moskvě, kteří je nosí k památníku věnovanému Petrohradu. Majitelé aut u nás nabízeli svezení zdarma těm, kteří museli domů pěšky. Někdo spustil hashtag #домой (domů) a díky němu mohli lidé nabídnout i najít pomoc také na sociálních sítích.

Máte po útoku větší obavy o bezpečí – jak své, tak města?

Jak už jsem říkal, zprvu jsem se bál, protože by mě nikdy nenapadlo, že se v takové situaci můžu ocitnout. Ale teď už je to lepší, pomohla i profesionální reakce našich úřadů.

Na druhou stranu, z nějakého důvodu těm výbuchům nikdo nezabránil. U vstupu do každé stanice jsou detektory kovu, ale ty bomby neodhalily, takže předpokládám, že nefungují správně nebo nefungují vůbec. Dřív jsem si nebyl jistý, jestli výbuchu v metru zabrání, nebo ne, teď se ukázalo, že to nedokážou. Takže opravdu doufám, že tam ta bezpečnostní opatření zlepší.

Věříte ve schopnost vlády a bezpečnostních složek najít viníka a ochránit občany?

Myslím, že naši představitelé jistě najdou někoho, koho z (atentátu) obviní, protože jinak by mohli přijít o důvěru svých občanů. Do boje s terorismem investuje naše vláda hodně peněz a energie, takže doufám, že nás v budoucnu ochrání. Teď musíme počkat na to, co hmatatelného pro naši ochranu udělají. Nechci se teď pouštět do žádného obviňování a falešných nařčení.

Autor: mls