Temná budoucnost eura? Do roka a půl může padnout, tvrdí Trumpův muž pro EU

"Euro má opravdový problém," tvrdí Ted Malloch, pravděpodobný Trumpův muž pro EUFoto: pixabay.com

Jednotné evropské měně mohou zbývat jen měsíce života, míní ekonom Ted Malloch, pravděpodobný nový velvyslanec USA v Bruselu. V rozhovoru pro BBC rovněž prohlásil, že případná snaha EU blokovat vyjednávání Británie s Washingtonem by byla „absurdní“ jako manžel, který se snaží zabránit své ženě v nevěře. Nejistá je podle něj i samotná existence unie - Donald Trump si podle Mallocha myslí, že "EU přestřelila".

O přežití eura rozhodne blízká budoucnost, soudí Malloch. Sám se domnívá, že jednotná měna by se „mohla zhroutit“ během příštích 18 měsíců – a že on by „euro shortoval“, neboli vsadil na jeho pokles. „Co bych udělal v roce 2017? Shortoval euro. Myslím si, že ta měna je nejen na ústupu, ale že má opravdový problém a že by se ve skutečnosti mohla v nadcházejícím roce, roce a půl zhroutit," prohlásil pro BBC.

Příští velvyslanec?

Ted Malloch, který dnes stojí v čele konzultační společnosti Global Fiduciary Governance, LLC a přednáší na světových univerzitách, je pokládán za (dosud oficiálně nepotvrzenou) volbu Donalda Trumpa na post nového ambasadora USA v Evropské unii. Malloch už v minulosti působil jako náměstek výkonného tajemníka USA při OSN v Ženevě, a pokud nyní úspěšně završí výběrový proces, vyšle ho americké ministerstvo zahraničí do Bruselu.

Malloch je zastáncem odchodu Británie z unie a pro BBC uvedl, že pro Spojené státy by byl nejlepší „čistý“ brexit. Britská premiérka Theresa Mayová se v pátek stane vůbec prvním zahraničním lídrem, který s novým prezidentem Trumpem bude oficiálně jednat – a podle Mallocha by obě země mohly dosáhnout „vzájemně prospěšné“ dohody o volném obchodu už do 90 dnů.

Odchod Británie z jednotného evropského trhu a celní unie zemi pomůže obejít „byrokraty v Bruselu“ a vyjednat smlouvu s Washingtonem, řekl Malloch. „Připomínám lidem, že největší fúze a akvizice v dějinách jsou často uzavřeny kolem časového rámce (90 dní),“ uvedl. „Někteří z nás, co jsme pracovali na Wall Street nebo v City, víme, že když dáte ty správné lidi do správné místnosti se správnými daty a správnou energií, a té má Trump rozhodně dost, dějí se věci.“

Za zavřenými dveřmi

EU dala jasně najevo, že dokud se Británie neocitne mimo její struktury, nemůže Londýn zahájit zásadnější jednání o volném obchodu s nečlenskými státy unie. Malloch namítá, že jakákoli snaha ze strany Bruselu bránit Británii v jednáních s Amerikou by byla „absurdní“ jako manžel, který se snaží bránit své ženě v nevěře: „Faktem je, že když má vaše žena poměr s někým jiným, můžete jí říct, ať toho nechá, ale často to ten vztah nezastaví.“

Ted Malloch: "the € could collapse in the coming year"https://t.co/ZGD83H9HsV — Alessandro Del Prete (@alexdelprete) 26. ledna 2017

Spolupráce Londýna s Washingtonem podle něj „účinně odřízne byrokraty“ a dohoda bude na světě dřív než „za dva roky (nebo) za sedm let“, s ochotou ke kompromisu. „Jisté věci se samozřejmě musí vyžehlit, jsou tu rozdíly a potřebné kompromisy, ale to se dá zvládnout. V pátek v Bílém domě smlouvu nepodepíšeme, ale můžeme se dohodnout na rámci další spolupráce, kdy budou lidé oprávnění k těmto rozhovorům za zavřenými dveřmi, a to může zabrat jen 90 dní. Což je velmi pozitivní a signalizuje, že Spojené státy za Velkou Británií stojí ve chvíli potřeby,“ řekl Malloch.

BBC proti Mallochovým „90 dnům“ staví názor jiných expertů, kteří takovou lhůtu pokládají za neuskutečnitelnou. Komplikovaná témata jako dovoz potravin, finanční služby a léčiva si podle nich vyžádají detailní, vleklá vyjednávání, podobný problém představují zdravotní a bezpečnostní regulace a pravděpodobně také otázky imigrace. Navíc Británie zatím není autonomním členem Světové obchodní organizace, která dohody o volném obchodu reguluje.

TTIP? Mrtvé

Překážky stranou, tvrdí Ted Malloch: on sám věří, že dohodu s USA bude mít Británie dřív než zbylé státy EU, které ji po volbách v Nizozemsku, Německu a Francii samy mohou potřebovat.

„Osobně si nejsem jistý, že tu bude nějaká Evropská unie k vyjednávání,“ naznačil s tím, že politická realita se mění. „Donald Trump je silně proti nadnárodním organizacím, věří v národní stát, v bilaterální vztahy a podle mě si myslí, že EU přestřelila,“ řekl Malloch. Vyjednávání o volném obchodě mezi EU a USA (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership) považuje za „mrtvé“.

Autor: mls