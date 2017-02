Tříminutové soudy a masové popravy každý týden. Zpráva Amnesty International popisuje zabíjení v syrské věznici

Jeden z propuštěných vězňů Omar před a po pobytu ve věznici SajdnájáFoto: Amnesty International

Až 13 tisíc lidí mohlo zemřít od roku 2011 v syrské věznici Sajdnájá severně od Damašku. Tvrdí to mezinárodní organizace Amnesty International, která na základě rozhovorů s 84 vězni, dozorčími a dalšími zaměstnanci zařízení sestavila souhrnnou zprávu. Tu vydala ve čtvrtek a detailně v ní popisuje rozložení i fungování vládní věznice.

„Sajdnájá je vojenská věznice, kde Syrský režim potichu zabíjí své vlastní lidi,“ píše Amnesty International v úvodu své zprávy. „Oběti jsou z velké části běžní civilisté, kteří jsou považovaní za odpůrce režimu.“ Podle organizace je ve věznici mezi 10 až 20 tisíc vězni, kterým je upírané jídlo, voda a léky a jsou opakovaně mučeni.

Čtěte také: Stejná hra jako na Ukrajině. Moskva navrhla Syřanům ústavu, kterou zřejmě nikdo neschválí

„Nevím ani jak popsat to, co jsem viděl. Stráže všem řeknou, ať si dají dolů šaty a jdou do koupelny. Poté, co tam přijdete, vyberou jednoho z kluků, někoho malého, mladého nebo hezkého. Požádají ho, ať se postaví tváří ke dveřím a zavře oči. Poté rozkážou většímu vězni, ať ho znásilní…“ popisuje Omar, jeden z vězňů, se kterými Amnesty mluvila. Když ho zadrželi, byl studentem střední školy.

Ochránci lidských práv ve své zprávě upozorňují zejména na tisíce poprav bez řádného soudu, které se mají ve věznici provádět v tajnosti. Organizace předpokládá, že mezi zářím 2011 a prosincem 2015 popravili ve věznici oběšením 5 až 13 tisíc vězňů. Výpovědi svědků už nejdou za konec roku 2015, organizace se podle svých slov ale nemá důvod domnívat, že popravy skončily.

„Před oběšením jsou oběti odsouzené k smrti během ‚procesů‘ u polního soudu, které trvají jednu až tři minuty,“ popisuje organizace výpovědi svědků. Zaměstnanci věznice masové popravy, které se konají jednou až dvakrát týdně a zemře při nich 20 až 50 lidí, označují prý jako „party“. Vězňům se těsně před popravou má říct, že budou převezeni do státní věznice. Místo toho podle svědků putují do sklepní cely, kde je stráže mlátí dvě až tři hodiny.

Další z propuštěných vězňů Mounir před a po pobytu ve věznici SajdnájáFoto: Amnesty International

Popravy se přitom mají odehrávat tajně a vědět o nich mají jenom přímo zapojené stráže a vysoký úředníci. Těla popravených končí v masových hrobech. „Popravy jsou schválené úředníky na nejvyšších patrech vlády,“ uvádí organizace. Podle ní rozsudky smrti schvaluje syrský velký muftí a představitele armády, kteří mají konat v zastoupení prezidenta Bašára Asada.

K propuštěním z věznice nedochází často a většina vězňů, se kterými ochránci lidských práv mluvili, se ven dostala skrze prezidentskou amnestii nebo výměnu vězňů, obvykle ale za pomoci úplatků rodiny. Část z nich musela před propuštěním zároveň podepsat prohlášení, o tom, že jejích věznění bylo humánní.

Syrská vláda už v minulosti podobná obvinění popřela. Jak ale upozornila stanice BBC, na důkazy silně naznačující rozsáhlé popravy v syrských věznicích se odkazuje i Organizace spojených národů.

K aktuální zprávě Amnesty International se syrská vláda zatím nevyjádřila a na žádost organizace o odpovědi nereagovala.

Autor: moš