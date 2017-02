Trump hovořil o neexistujícím incidentu ve Švédsku. 'Co to kouřil?' reagoval exministr

Švédové si po nejnovějším projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa lámou hlavu, co se u nich v zemi stalo v noci na sobotu. Trump v projevu ke svým příznivcům zdůraznil, že je třeba zpřísnit ochranu hranic a přistěhovaleckou politiku, aby se v USA nestaly teroristické útoky jako například v Německu, Belgii, Francii a naposledy také ve Švédsku. Zpravodajství médií ani oficiální informace švédských úřadů se ale o žádném incidentu nezmiňují.

„Podívejte se, co se děje v Německu, co se včera v noci stalo ve Švédsku,“ řekl Trump v sobotním projevu v hangáru na letišti ve městě Melbourne na Floridě. „Švédsko. Kdo by to byl řekl? Švédsko,“ dodal s tím, že Evropané kvůli otevřenému přijímání cizinců nyní čelí potížím, o kterých si nikdy nemysleli, že je budou mít.

„Švédsko? Teroristický útok? Co to kouřil?“ napsal na twitteru někdejší švédský ministr zahraničí Carl Bildt. Trump si podle Guardianu nejspíš spletl skandinávskou zemi s městem Sehwan v Pákistánu.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) 19. února 2017

Trumpův odkaz na Švédsko vyvolal pozdvižení nejenom na twitteru, kde událost získala i své klíčové slovo #lastnightinSweden (tedy „minulou noc ve Švédsku“). Řada lidí Švédsku kondolovala s tím, že zatím zjišťují, co se vlastně stalo.

Někteří spekulují, že švédský nábytkářský řetězec IKEA v noci na sobotu vyprodal všechny zásoby svých pohraničních zdí, další uvádějí, že masakr se přeci jen stal a že policie jako viníka hledá postavičku svérázného švédského šéfkuchaře z loutkové komedie Mupeti. Na sociální síti se také objevil výstřižek starší novinové zprávy, že v jihošvédském Eksjö si někdo telefonicky objednal dva kebaby a hamburger, jídlo si ale nakonec nikdo nevyzvedl.

Problematice uplynulé noci se podrobně věnuje například list Aftonbladet, který na svém webu zveřejnil v angličtině výpis všeho, co se v zemi stalo v noci na sobotu. Nejvážnějším incidentem byl případ muže, který se v pátek odpoledne ve Stockholmu pokusil upálit. Motiv jeho činu nebyl zveřejněn, oznámeno bylo jen to, že tajné služby se do vyšetřování nezapojily. Ve Stockholmu se také odehrála policejní automobilová honička s opilým řidičem, který vůz ukradl.

Pro Trumpovu administrativu to není poprvé, co upozorňuje na útoky, které se nestaly. Před dvěma týdny prezidentova poradkyně Kellyanne Conwayová obhajovala kontroverzní Trumpův migrační dekret poukazem na masakr ve městě Bowling Green, který podle ní spáchali dva uprchlíci z Iráku. V ospalém městečku na jihozápadě amerického státu Kentucky se ale žádný podobný čin nikdy nestal.

After the terrible events #lastnightinSweden , IKEA have sold out of this: pic.twitter.com/Bs1XI7ffKG — Jeanna Skinner (@JeannaLStars) 19. února 2017