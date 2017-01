Trumpa za 'protimuslimský zákaz' žaluje první americký stát. Ke kritice se přidal i Obama

Donald Trump během inauguračního projevu.Foto: Reuters

Stát Washington bude žalovat prezidenta Donalda Trumpa za dekret o zákazu vstupu občanů sedmi muslimských zemí do USA. Oznámil to v pondělí ministr spravedlnosti státu Bob Ferguson. Žalobu podle něj podpoří společnosti Amazon.com Inc. a Expedia Inc.

Žaloba na Trumpa a některé vysoce postavené úředníky jeho vlády bude podle Fergusona podána ještě v pondělí u federálního soudu v Seattlu, největším městě státu Washington. Bude požadovat, aby klíčové paragrafy exekutivního příkazu byly označeny za neústavní a aby platnost dekretu byla pozastavena.

Stát Washington, který leží na severozápadě USA, se tak stane prvním státem americké unie, který se kvůli novému prezidentovi obrátí na soud. Trump v pátek vydal exekutivní příkaz, jímž na 90 dní zastavuje vstup do Spojených států občanům Iráku, Íránu, Sýrie, Libye, Jemenu, Súdánu a Somálska. Krok zdůvodnil snahou ochránit Američany před extremisty.

Podle Fergusona žalobu podpoří globální internetový prodejce Amazon.com a rovněž společnost Expedia, která provozuje několik velkých turistických a hotelových on-line služeb. Ferguson byl jedním z ministrů spravedlnosti šestnácti amerických států, kteří v neděli v prohlášení označili Trumpovo protiimigrační rozhodnutí za "neamerické a nezákonné".

K Trumpovu zákazu a protestům, které vyvolal, se vyjádřil i předchozí prezident Spojených států Barack Obama. Podle svého mluvčího Kevina Lewise je Obama potěšen mírou, v jaké se komunity napříč zemí zapojují (do protestů). „Občané, kteří využívají své ústavní právo na shromažďování, (…) jsou přesně to, co očekáváme, že uvidíme, když jsou americké hodnoty ohrožené,“ citoval Lewise portál Politico.

Bývalý prezident je podle svého mluvčího přesvědčený o tom, že diskriminace na základě víry je zcela nepřijatelná. Jedná se o vůbec první veřejné vyjádření Obamy po jeho odchodu z funkce před necelými dvěma týdny.