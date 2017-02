Trumpovo drtivé potřásání rukou není rafinovanost. Jen mu chybí pokora a způsoby, říká odborník

ROZHOVOR: Videa z oficiálních státnických setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se světovými lídry se stala internetovým hitem. Důvodem je neobvyklý způsob, jakým si Trump se svými protějšky potřásá rukou. „Pumpování, drcení a tahání“, kterým šéf Bílého domu své návštěvy vítá, je ale podle odborníka na etiketu Ladislava Špačka ukázkou nedostatečné kultivovanosti. „Drobných skandálků určitě ještě bude víc,“ dodal pro Zpravodajský web Českého rozhlasu.

O setkávání nového amerického prezidenta se špičkami světové politiky se mimo okruh politických debat hovoří i v jiné oblasti, a tou je etiketa. Některá média si totiž všimla Trumpova charakteristického rázného způsobu, jakým si se svými prozějšky potřásá rukou.

„Zpravodajské příspěvky jsou plné příkladů, kdy Trump „pumpuje“ rukama svých protějšků a potom jimi škube směrem k sobě. Při potřásání s Neilem Gorsuchem soudce málem ztratil rovnováhu,“ upozornil britský Guardian. Jedním z posledních „incidentů“ bylo například Trumpovo 19vteřinové potřásání rukou japonského premiéra Abé Šinza. „Může to vypadat jako vřelé souhlasné gesto, ale skutečným účelem je připomenout druhé osobě, kdo má navrch,“ dodal pro Guardian psycholog Peter Collett.

Český odborník na etiketu Ladislav Špaček ale za Trumpovými gesty žádnou promyšlenou strategii nevidí. Pro Zpravodajský web Českého rozhlasu způsoby amerického prezidenta zhodnotil a přiblížil, jak by spráné potřásání rukou mezi státníky mělo vypadat.

Podle psychologa Petera Colletta je Trumpův způsob potřásání rukou záměrný. Co si o tom myslíte vy?

Peter Collett se domnívá, že to Trump používá sofistikovaně, že je to nástroj, jak ostatní uvádět do submisivní pozice. Já si ale nemyslím, že to tak je. Donald Trump je takový „samorost“. Člověk, který nemá vytříbené mravy a gesta. Především ve vysoké politice nikdy nebyl. Pohyboval se v kruzích byznysmenů, kteří se zkrátka plácají po zádech. Setkání s britskou premiérkou nebo s ostatními hlavami států, případně později s britskou královnou, ale samozřejmě vyžaduje uměřenost a kultivovanost.

Proč se podle vás Trump s etiketou ohledně potřásání rukou neseznámil?

V této politické sféře je jen krátce a navíc je člověkem, který je na první pohled naprosto nepřizpůsobivý. Chybí mu pokora, kterou potřebuje k tomu, aby se přizpůsobil situaci a prostředí, ve kterém se najednou ocitl. Chybí mu i základ nějakého vychování. Tedy té přirozené kultivovanosti, kterou lidé pohybující se déle v politice, mají.

Donald Trump se tomu vědomě přizpůsobovat nechce. On je typ takového toho buldozeru, který to všechno musí prorazit silou – to je také to, proč se mu podařilo vyhrát volby a získat si sympatie lidí, kteří ty zažité rituály a tradice považují za přežitek.

Mohou pochybení v pravidlech etikety nějak uškodit jeho diplomacii?

Ladislav Špaček je odborníkem na etiketu, byl tiskovým mluvčím Václava Havla a o pravidlech společenského chování mimo jiné pořádá přednášky a publikuje knihyFoto: Eva Dvořáková

Když Trump popadne japonského ministerského předsedu a sevře mu ruku ze všech stran, nebo když přitahuje státníky k sobě, pumpuje jim rukama a drtí ruce, přičemž takto zachází i s dámami - tak to nám, obyčejným smrtelníkům, může připadat zábavné. Na druhé straně, v politickém světě je to skandální. A jak vidno už si toho ti státníci začínají všímat a začínají se na to připravovat.

Narážíte na schůzku Donalda Trumpa s kanadským premiérem Justinem Trudeauem?

Ano, Trudeau už se nenechal. Toho se Trump nezmocnil tak jako všech předchozích, že by si ho přitáhl k sobě a předváděl mu svou dominanci. Kanadský premiér si udržel odstup, byl připraven a dal najevo, že se hned při pozdravu nedostane do submisivní pozice.

Přijímá podle vás Trump nějaké rady od expertů v otázkách etikety?



Trum je člověk, který nemá dost pokory k tomu, aby si nechal od někoho poradit. On třeba dobře ví, že se sako zapíná, a že při inauguraci, nejslavnějším okamžiku ve čtyřletém období USA , na něj koukají miliardy lidí. Ale stejně si ho nechá rozepnuté. Neočekávejme od něj, že se přizpůsobí. Obávám se, že to není jen otázka, kdy se to naučí, on prostě nechce naučit. Těchto drobných skandálků určitě bude ještě víc.

Kdyby si přece jen nechal poradit, jak byste Trumpovi doporučil provádět potřásání rukou?

Podání ruky musí být krátké, nemůže trvat déle než jednu vteřinu. Stisk má být lehký a pevný, nikoliv drtivý. Rukou nepumpujeme a nikoho neplácáme po zádech. To jsou vyloženě privátní způsoby. Prezidenti se po zádech neplácají, ti se zdraví velmi korektně, protože to je státní akt. Je v tom určitá symbolika – dané dva státy se setkávají prostřednictvím rukou svých představitelů.

