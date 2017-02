U nádraží v Bělehradu roste nová 'džungle.' Tisícovka migrantů tu přežívá ve starých skladištích

Sen o lepším životě skončil pro asi tisícovku migrantů z Asie u nádraží v srbské metropoli Bělehradu. Živoří v polorozpadlých halách bývalého skladiště. V Srbsku je podle odhadů vlády asi osm tisíc migrantů. Většina jich je v záchytných střediscích. Ti u bělehradského nádraží do nich ale nechtějí. Nevzdávají se totiž naděje, že se jim podaří přejít hranice do Maďarska nebo Chorvatska a vydají se na cestu dál do Evropy. Navštívit je tu byl redaktor Českého rozhlasu Pavel Novák.

U hlavního nádraží v Bělehradu roste nová džungle. Tábor podobný tomu, který francouzská policie zrušila u města Calais. Asi tisícovka migrantů v Bělehradu táboří ve starých skladištích. Rozlehlá hala nedaleko bělehradského hlavního nádraží je plná kouře z ohňů, u kterých posedávají malé skupinky lidí. Na zátop si štípají hlavně staré pražce. Jsou napuštěné olejem a kouř z nich je černý a dusivý.

Na zemi jsou vybudované přepážky ze starých pražců, mezi nimi jsou natrhané krabice a na nich deky nebo spací pytle. Všude se válí odpadky, rampu před halou používají uprchlíci jako toaletu.

Jedním z nich je i Mohamed Shinoari je z Afganistánu. Byl voják. Bojí se, že kdyby se vrátil domů, určitě by ho zabil někdo z Islámského státu nebo z Talibanu. Nebo by se musel přidat k nim. Chce ale žít v klidu a míru. „Chci do Evropské unie. Chceme, aby otevřeli hranice. Chceme klidně žít. Asi jsou mezi námi i špatní lidé, ale zdejší vláda musí pochopit, že ne všichni jsme zločinci,“ řekl.

Krátce po poledni zastavila v bývalém kolejišti dodávka s kontejnerem, ve kterém je polní kuchyně, a dobrovolníci z organizace Hot Food Idomeni začali vydávat teplé jídlo. Ve frontě stojí stovky mužů hlavně z Pákistánu a Afghánistánu. Každý dostal misku s fazolovým gulášem a dva kousky bílého chleba.

Pomoc migrantům živořícím v bývalých nádražních skladech přivezli i dobrovolníci z Česka. „Přijelo nás sem 7 nebo 8,“ popisuje jeden z nich, Jakub Šrámek z Havířova. „Přivezli jsme oblečení, jídlo, nějakou izolaci, polystyren, ať mají na čem spát. Kupovali jsme nějaké dřevo,“ dodal.

Srbsko je obětí nejednotné evropské politiky, tvrdí ministr

Obyvatelé Bělehradu nevidí migranty u hlavního nádraží rádi. Jejich provizorní příbytky jsou i na parkovišti před nádražím. Nepořádek už je i tam. Přitom mohou podle paní Zdenky jít migranti do ubytoven pro uprchlíky, ale nechtějí, protože čekají na převaděče.

Podle humanitárního poradce organizace Lékaři bez hranic v Bělehradu Andrey Contenty se o přechod hranic pokouší každý týden několik stovek migrantů. Nemají žádnou legální možnost, jak se dostat dál. Chybí totiž nějaká dlouhodobá vize Evropské unie, jak situaci migrantů za svými hranicemi řešit.

Srbský ministr zahraničí Ivica Dačić se obává, že se Srbsko stává obětí nejednotné evropské politiky a zájmů jednotlivých států. Upozorňuje, že až přijde další vlna migrantů a hranice unijních zemí zůstanou zavřené, nebude už Srbsko schopné se o ně nijak postarat.