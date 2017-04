USA použily 'matku všech bomb'. Nejsilnější nejadernou pumu svrhly na IS v Afghánistánu

Spojené státy v Afghánistánu poprvé použily svou nejsilnější nejadernou bombu GBU-43. Agentuře AP to ve čtvrtek sdělil mluvčí Pentagonu Adam Stump.

Americká armáda bombu kolem půl páté odpoledne středoevropského času shodila na jeskynní systém, který prý v provincii Nangarhár u hranic s Pákistánem sloužil jako úkryt bojovníků takzvaného Islámského státu.

V oblasti Nangarhár při protiteroristické operaci o víkendu zahynul jeden americký voják. Američané region společně se sousední provincií Kunar označují za hlavní působiště IS v Afghánistánu se 700 bojovníky. Afghánské úřady hovoří až o 1 500 členech IS.

Bomba GBU-43 je se zhruba jedenácti tunami výbušniny nejničivější nejadernou zbraní v arzenálu Spojených států a do dneška nebyla nikdy použita.

Puma GBU-43 známá také jako „matka všech bomb“ je velká nekonvenční bomba, kterou pro letectvo USA vyvinul Albert L. Weimorts. Poloměr výbuchu je 137,61 metrů, ale masivní tlaková vlna vytvořená výbuchem se schopná zničit oblast velkou jako 9 městských bloků. Ačkoli byl její efekt často srovnáván s jadernou zbraní, má pouze zhruba tisícinu síly atomové bomby shozené na Hirošimu. (Wikipedia)

U.S. uses the 'mother of all bombs' for the first time in Afghanistan: https://t.co/sgWxRN1h6v pic.twitter.com/s2DknuePz8