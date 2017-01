‚Už není žádné uprostřed.‘ Trumpova éra začíná – a propast mezi Američany je hlubší než dřív

Přinese éra Donalda Trumpa sjednocení, nebo prohloubí už existující rozpolcení americké společnosti? Tu rozděluje větší politická propast než v minulosti, myslí si dnes téměř dvojnásobek Američanů než před osmi lety. Řada z nich se také obává, že Trumpova vláda věci ještě zhorší. Jiní namítají, že nového prezidenta je třeba hodnotit až na základě činů, nikoli zbrklých předpokladů, píše z Washingtonu reportér agentury Reuters.

„Stavějte mosty, ne zdi,“ stálo na transparentech, které se ve Washingtonu objevily na víkendovém pochodu proti politice Donalda Trumpa. Jak protestující, tak stoupenci čerstvého prezidenta USA se v neděli pozastavovali nad masovým rozsahem protestů, které počtem účastníků předčily páteční slavnostní inauguraci.

Pro Mary Forsterovou, 42letou úřednici z Ithaky ve státě New York, byl sobotní pochod vůbec první politickou demonstrací, které se kdy zúčastnila. A jak říká, uplynulý víkend jen potvrdil její obavy, že společenská propast se po hořké volební pilulce nepřestala prohlubovat. „Mám pocit, že se (od sebe) čím dál víc vzdalujeme. Už vlastně neexistuje žádné uprostřed," posteskla si.

Sama v minulosti hlasovala jak pro demokratické, tak republikánské kandidáty, Trumpovy výroky a nástin politiky ji však znepokojily natolik, že se tentokrát rozhodla vyjít do ulic. „Dřív nás toho spojovalo víc, dnes mi připadá, že jsme rozdělenější než kdy předtím,“ řekla Reuters.

Propast? Už před Trumpem

Názor Mary Forsterové není ojedinělý. Podle průzkumu, který ve čtvrtek zveřejnilo Pew Research Center, se celých 86 procent Američanů domnívá, že země je politicky rozdělenější, než bývala dřív. Pro srovnání: před osmi lety si to samé myslelo pouhých 46 procent, tedy jen necelá polovina americké populace. Republikáni a demokraté navíc letos v odpovědi prokázali pozoruhodnou shodu, na rozdíl od roku 2009, kdy na stejnou otázku odpovědělo kladně přes polovinu republikánských respondentů, zatímco mezi demokraty to byli jen čtyři z deseti.

Donald Trump sice ve svém inauguračním projevu hovořil o „jednotné, nezastavitelné Americe“, přesto je část Američanů přesvědčena, že jeho vláda situaci ještě zhorší. Sám prezident protestujícím v neděli vytkl, že svůj nesouhlas měli projevit už v listopadu. „Sledoval jsem včera protesty, ale měl jsem dojem, že jsme zrovna měli volby! Proč tihle lidé nevolili,“ napsal nový šéf Bílého domu na svém soukromém twitteru. Později byl smířlivější: „Mírumilovné protesty jsou znakem naší demokracie. Přestože ne vždy souhlasím, uznávám právo lidí vyjádřit svůj názor.“

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.