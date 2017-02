V Mosulu se válí mrtvoly na ulicích. Chceme ponížit džihádisty, říkají obyvatelé

Irácké jednotky v MosuluFoto: Reuters

Mrtvoly ozbrojenců Islámského státu se už dva týdny válí na ulicích Mosulu. Pro obyvatele čtvrtí dobytých zpět iráckou armádou představují tlející těla zdravotní riziko. Nebezpečné jsou také nevybuchlé sebevražedné vesty, které mají mrtví džihádisté na sobě. Irácká armáda ale mrtvá těla odklízet ani pohřbívat nehodlá. Sloužit prý mají jako výstraha i psychologická zbraň.

„Ničili lidskost, uráželi každého, pošlapávali ženy, staré lidi, prostě všechny. Takže to nejmenší, co jim můžeme na oplátku provést, je nechat ležet jejich mrtvá těla na ulici. Kdybychom chtěli, pohřbíme je. My je ale chceme ponížit,“ myslí si obyvatel Mosulu Ahmad Ibráhím.

Mrtvoly v ulicích mají odradit stoupence či spící buňky Islámskému státu od jakékoliv akce. Je to také pomsta vojáků a policistů za smrt tisíců kolegů, které Islámský stát zabil či umučil.

Čtěte také: Živě z Mosulu: za vlády IS se ve školách učil džihád, teď učitelé napravují škody

Extremisté z takzvaného Islámského státu v Mosulu zdemolovali desítky památek. Velkou část tvoří historické mešity s hrobkami. Ideologie džihádistické organizace zakazuje modlitbu v budovách, kde je někdo pohřbený. Většina zdemolovaných staveb je zatím nedostupná. Leží totiž v těch čtvrtích, které Islámský stát stále ještě ovládá. S dobýváním Mosulu iráckou armádou se ale škody na památkách postupně ukazují.

Irácká armáda v současné době dokončuje přípravy na ofenzivu na pravý břeh Mosulu.