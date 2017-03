V Rusku přibývá sebevražd dětí a mladistvých. Můžou za to internetové 'kruhy smrti'

Počet dětí a mladistvých, kteří páchají sebevraždy, v Rusku rosteFoto: Fotobanka Pixabay

Za epidemii označují ruští psychologové rostoucí počet sebevražd dětí a mladistvých. Podle statistik si každý den průměrně vezme život jeden člověk mladší 18 let. Ruskou veřejností otřásl nejnovější případ dvou žákyň deváté třídy základní školy v Irkutské oblasti, které vyskočily z 12. patra obytného domu.

Julija a Nika zopakovaly scénář sebevraždy dvou spolužaček, které v roce 2013 společně vyskočily z okna. Jejich čin spustil vlnu sebevražd, která neustále roste.

Na ruských sociálních sítích kolují návody, jak si vzít život, a dokonce existují skupiny – tzv. kruhy smrti – ve kterých administrátoři přímo vyzývají nezletilé k sebevraždě. Jejich počet se v současnosti odhaduje na 80 a mají statisíce členů po celém Rusku.

Jeden z administrátorů takové skupiny přiměl k sebevraždě 15 chlapců. Dostal za to 5 let vězení. Ruští poslanci a vláda to ale považují za příliš nízký trest. Chystají proto novelu zákona, která má zpřísnit tresty za navádění k sebevraždě.

Psycholog Denis Davydov radí rodičům, aby důkladně hlídali, s kým jejich děti po internetu komunikují a o čem.

Nejohroženější skupinou je mládež od 14 do 18 let. Tam statistika loni zaznamenala 2,5 tisíce sebevražd nebo pokusů o sebevraždu. V rozmezí od 10 do 14 let to bylo 250 případů a od 5 do 9 let 50 případů.

V průměru tak připadá jedna dokonaná sebevražda mladistvého nebo dítěte na jeden den v roku. Čísla ale nejsou úplně přesná a tato se objevují nejčastěji. Ruští mladiství si jako způsob smrti nejčastěji vybírají skok z okna nebo balkonu.