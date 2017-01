V Sýrii vypukl boj o vodu. Asadova armáda se snaží dobýt údolí, které zásobuje Damašek

Syrské hlavní město Damašek má velký problém. Už druhý týden nemá dostatek vody. Hlavní zdroj, který se nachází v údolí Barada severozápadně od Damašku a který je v rukou povstalců, je znehodnocený. Z odpovědnosti se obviňují obě strany konfliktu.

Damašek podle Dětského fondu OSN UNICEF potřebuje denně minimálně na 600 tisíc kubíků vody, studny ale pokrývají jen asi třetinu z tohoto množství. Ve městě proto panuje velký nedostatek zejména užitkové vody. Ta tak z kohoutků teče jednou za čtyři pět dní, a to pouze několik hodin. Lidé se tak nemají možnost umýt, nemluvě o toaletách a splachování.

Navíc před válkou žily v Damašku dva miliony lidí, teď to může být až osm milionů, protože do metropole utekli obyvatelé z mnoha oblastí Sýrie, ať už před boji, nebo islamisty. I proto je tedy vody nedostatek. S pitnou vodou je to o něco lepší, ale nikdo zatím neví, jak dlouho tato krize, dosud nejdelší za celý téměř šestiletý konflikt potrvá.

Damašek je ze 70 procent zásobován vodou z údolí Barada, to mají ale pod kontrolou povstalci. Ti už v minulosti několikrát v reakci na útoky vládních jednotek v různých částech Sýrie zavřeli kohoutky.

Stejný problém i v Aleppu

Co je příčinou současného přerušení dodávek od 22. prosince, o to se přou obě znesvářené strany. Režim Bašára Asada tvrdí, že povstalci vodu znečistili naftou, rebelové zase tvrdí, že na vině jsou vládní jednotky, které měly vybombardovat podnik na zpracování vody. V každém případě se armáda teď snaží celé údolí dobýt. Povstalci na druhé straně kvůli tomu mluví o porušování dohodnutého příměří a odmítají účast na mírových rozhovorech.

Podobný problém měli nedávno také v severosyrském Aleppu. Islámský stát zničil stanici zajišťující dodávky vody z řeky Eufrat, před dvěma dny ale byly obnoveny. Kvůli dlouhotrvajícím problémům se zásobováním pitnou vodou ale pomáhal UNICEF budovat či opravovat jak v Aleppu, tak i v Damašku studny, jen letos na vodní projekty v Sýrii už poskytl 50 milionů dolarů.

V samotném Aleppu už není problém s vodou, ani s pohonnými hmotami. Válka v Sýrii ale zdaleka nekončí, boje pokračují hlavně proti Islámskému státu nebo Frontě dobytí Sýrie.