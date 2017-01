V Turecku dopadli střelce, který na Silvestra útočil v istanbulském klubu Reina

Istanbul po útoku na noční klub ReinaFoto: Reuters

Turecké úřady dopadly v pondělí večer uzbeckého občana, který je označován za pachatele silvestrovského masakru v istanbulském nočním klubu. Podle listu Daily Sabah byl Abdulgadir Mašaripov zadržen v domě svého kyrgyzského přítele v istanbulské čtvrti Esenyurt.

Podle deníku Hürriyet Daily News policie už v neděli prohledala dům ve čtvrti Silivri, ve kterém se měl útočník zdržovat. Při jeho prohlídce našla 150 tisíc dolarů. BBC s odkazem na turecká média uvedla, že útočník přijel do Istanbulu 15. prosince 2016, a to i s ženou a dvěma dětmi.

Útok, při kterém zemřelo 39 lidí a dalších 70 bylo zraněno, se stal v Nočním klubu Reina v evropské části Istanbulu po jedné hodině ráno 1. ledna 2017. Útočník nejdříve před klubem zastřelil policistu a jednoho civilistu a pak se přesunul do klubu, který navštěvují hlavně mladí lidé a místní elity a ve kterém v tu dobu bylo na 700 lidí.

Čtěte také: Hon na teroristu z Istanbulu: turecká policie zadržela na letišti dva cizince

Svědci popsali, že z ničeho nic uslyšeli u dveří výstřely. Místnost pak byla rychle plná střepů a prachu. Všude byly slyšet rány a křik. Někteří lidé ze šoku omdlévali. Střelba trvala přibližně dvě minuty, pak se prý v klubu ozval výbuch.

Podle tureckých médií útočník pálil kolem sebe a vystřelil nejméně sto osmdesátkrát. „Nejdřív jsem zaslechl jen jeden výstřel, tak jsem si myslel, že je to opilec. Pak jsem ale slyšel střelbu ze samopalu. Hned jsme si lehli na zem. Schovával jsem se za stolem a seděl jsem na podlaze. I tak mě ale postřelil do ramene. Nemířil jen do vzduchu, ale i do lidí, kteří leželi na zemi. Kdybych nebyl skrčený u stolu, určitě bych byl mrtvý. Když mě postřelil, tak jsem si lehl na zem a předstíral mrtvého,“ popsal útok jeden z hostů z Libanonu.

Připravujeme podrobnosti.