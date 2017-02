'Vaši tiskárnu napadl zlý botnet.' Hacker ovládl tisíce nezabezpečených přístrojů po celém světě

Tiskárny a řadu dalších zařízení po celém světě napadl hacker.Foto: Fotobanka Pixabay

Tisícům lidí po celém světě se v uplynulých dnech zbláznily tiskárny. Může za to žert hackera, který si říká Stackoverflowin. Využil mezery v zabezpečení mnoha tiskáren, ovládl je a tiskl na nich vlastní vzkazy.

Stackoverflowin tvrdí, že chtěl majitele hlavně varovat před tím, že jsou jejich tiskárny nezabezpečené a stejně tak jako on by je mohli napadnout i jiní hackeři, kteří by už ale neměli tak dobré úmysly.

Na papírech se proto objevila hláška, že tiskárna je napadená a že ji ovládá zlý botnet vlastněný ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Následoval obrázek počítače a robota. Nakonec ale hacker přiznal, že si z lidí jen vystřelil a v textu pod obrázky je poprosil, aby si tiskárny zabezpečili.

Hackerovi se přitom podařilo přístroje ovládnout velice jednoduše. Velké množství tiskáren totiž vůbec není chráněno před přístupem z internetu. Stackoverflowinovi tak stačilo napsat program, který procházel síť a vyhledával je. Pak už jim jen zadával příkazy k tisku.

Na jeho Twitteru, na který hacknuté tiskárny odkazovaly, se začaly objevovat fotky potištěných papírů z celého světa. Napadených jich bylo možná až 150 tisíc. A nejde jen o domácí tiskárny, ale taky o tiskárny na účtenky v restauracích, obchodech a na dalších místech. Týkat se to mohlo i Česka.

The hacker under the alias Stackoverflowin hacked 150,000 printers worldwide and sent a message with a sneer #BACKUP @cityofmelbourne pic.twitter.com/Q1kGHT0nEt — Backup Melbourne (@BackupMelbourne) 7. února 2017

Autor: Matěj Štýs