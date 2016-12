Vizionář Musk chce osídlit Mars. Lidé mohou být vesmírnými cestovateli, věří

PŘÍBĚH 2016. Jsou lidé, kteří žijí budoucnost už dnes. Jedním z nich je i Elon Musk - muž, který investuje do obnovitelných zdrojů, vyrábí obdivovaná elektrická auta a jeho firma zatím jako jediná soukromá společnost vozí náklad do vesmíru. Člověk, který se rozhodl změnit svět. Ne za sto, ani 50 let, ale hned.

„To, čeho chceme skutečně dosáhnout, je učinit Mars přístupným. Udělat z cesty na jinou planetu něco, co se může uskutečnit už za našich životů. Umožnit lidem, aby na Mars skutečně mohli odletět, pokud budou chtít."

Plán na osídlení Marsu. Něco, na co si netroufají ani světové velmoci, letos představil majitel soukromé společnosti. Elon Musk je zkrátka člověk, kterého je možné po právu nazývat vizionářem.

Společnost Space X, kterou založil a která zatím jako jediný soukromý dopravce dokáže vynést satelity a zásoby do vesmíru, je přitom jen špička ledovce. Elon Musk se narodil v jihoafrické Pretorii. Už v deseti letech objevil zálibu v programování a byl opravdu talentovaný.

V pouhých 12 letech naprogramoval hru BlasTar. Hra se dostala do počítačového magazínu. Svůj talent pro matematiku a fyziku pak rozvíjel na několika vysokých školách.

V roce 1995 založil s bratrem první softwarovou společnost Zip2. Později pak vytvořil internetový platební systém Paypal, který umožňuje převádět peníze, aniž byste použili platební kartu. Službu koupilo internetové tržiště Ebay za 1,5 miliardy dolarů. To Muskovi umožnilo začít plnit své sny.

Revoluce v každém odvětví

Vesmír a obnovitelné zdroje: v obojím se Elon Musk dostal mezi špičku. Společnost Tesla Motors se poprvé dostala do povědomí v roce 2008, kdy vytvořila eketrický roadster.

S Modelem S, který dnes vídáme na silnici, pak dosáhl něčeho, čemu lidé možná ani nevěřili. Vytvořil elektrické auto, které bylo bezpečné, rychlé jako sportovní vozy a mělo takový dojezd, který ho nepředurčoval jen pro cesty k nákupnímu centru a zpět.

Navíc dnes dokáže jezdit i bez řidiče. Jeho solární panely a baterie napájí celý ostrov a plánuje i potrubní vlak, který bude jezdit nadzvukovou rychlostí.

Musk se zkrátka snaží udělat revoluci v každém odvětví, do kterého vkročí, a stal se i celebritou o které se letos hodně mluvilo. Objevil se dokonce i v jednom z nejoblíbenějších seriálů světa - Simpsonových.

„Myslím, že lidstvo stojí před dvěma zásadními cestami, které se liší. Buďto zůstaneme na zemi navždy a jednoho dne náš druh nakonec nevyhnutelně vymře, nebo se z naší civilizace stanou vesmírní cestovatelé a náš druh bude žít i na jiných planetách. Doufám, že věříte v to, že tohle je ta správná cesta," řekl Musk na tiskové konferenci v září.

Autor: Matěj Štýs